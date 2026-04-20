Andrés tarda una hora en presentar su solicitud de regularización en una oficina de Correos de Madrid con nula afluencia

Andrés Rodríguez, de 32 años, es colombiano y ha sido la primera persona en presentar su solicitud de regularización en una oficina de Correos, con casi nula afluencia, situada en la calle del Padre Rubio, del madrileño barrio de La Ventilla. El joven ha tardado cerca de una hora en realizar el trámite.

Minutos antes de apertura de la sucursal a las 8.30 horas de este lunes, Andrés ya hacía fila para presentar la documentación requerida, junto a otras cinco personas que han acudido a esta oficina para otros trámites. El proceso de Andrés se ha prolongado durante más de 45 minutos.

"Ellas tienen toda la voluntad, pero les han dado un formulario para hacerlo. No tienen la capacitación", apunta a Europa Press después de presentar su solicitud en la oficina en la que, a primera hora, solo estaba Andrés para realizar este trámite.

Andrés cumple el requisito de haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026. "Llevo un año acá, en España, y me dedico a los negocios bursátiles", señala Rodríguez a Europa Press, tras presentar su solicitud en la oficina "con muchas expectativas de poder cotizar" y ser "parte activa".

Según explica el joven, se vio a España "porque el ritmo de vida acá es un poco más tranquilo". Así, reconoce que también participa en el proceso de regularización extraordinaria para "poder estar más tranquilo acá".

Para este colombiano, fue una "alegría" y un "alivio" el anuncio de la puesta en marcha del procedimiento. "Había tratado de hacerlo mediante una estancia por estudios, pero Extranjería nunca atendió a mi solicitud", afirma Andrés, que se encuentran en situación administrativa irregular.

"Pagué inclusive un curso de un montón de dinero y nunca me llegó una resolución. Entonces, espero que Extranjería con esto tenga la capacidad para poder responder a todos", espera el joven, que vive con su familia en Madrid, donde espera poder residir "a largo plazo". "Tengo pensado estar acá un buen tiempo", comenta.

A primera hora de la mañana de este lunes, en la oficina de Correos en la calle Julián Besteiro, en el distrito madrileño de Tetuán, también se ha registrado total normalidad. Estas son dos de las oficinas acreditadas por el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones para entregar, con cita previa, las solicitudes de regularización, pese a lo que a las 8 de la mañana, instantes antes de abrir al público, no se ha registrado afluencia de personas extranjeras ni colas en el exterior.

En las primeras 24 horas del proceso de regularización que se inició el jueves 16 de abril, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró 13.500 solicitudes telemáticas, y formalizó y aceptó 19.633 citas previas para la atención presencial, que ha comenzado este lunes 20 de abril.

Las citas presenciales se atienden en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que no se atenderá sin cita previa y en que se han habilitado horarios específicos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas.

Las solicitudes se pueden presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16,00 a 19,00 horas; en Correos, de 8,30 a 17,30 horas; y en las oficinas de extranjería de 16,00 a 19,00 horas.

¿CÓMO SOLICITAR CITA PREVIA?

En el portal de la Regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de Cl@ve, se puede seleccionar oficina, fecha y hora para solicitar cita previa. Si no se dispone de sistema Cl@ve, se puede consultar los requisitos para obtenerlo aquí, o también es posible pedir a alguien que disponga de este servicio que solicite cita para la persona interesada.

Asimismo, se puede solicitar cita previa a través de un formulario web. No se puede escoger la oficina ni la fecha; se asignará la más cercana a las referencias aportadas.

Además, otra posibilidad de solicitar cita previa es llamando al teléfono 060, con atención en español. El horario de atención es de 09,30 a 14,00 horas y 16,30 a 19,30 horas, de lunes a viernes.

Las comunicaciones posteriores se realizarán preferentemente por la misma vía en la que se inició la solicitud. Por ello, se solicita a efectos de notificación que se rellene con atención la información personal y de contacto (teléfono, email y dirección postal) en el momento de la solicitud. En caso de representación, las notificaciones se dirigirán al representante.

Los extranjeros podrán acceder a la regularización si se encuentran en una de estas dos situaciones: si han solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes de la misma fecha.

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas y del sistema de cita previa para la vía presencial. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.