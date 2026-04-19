Protestan contra "limpieza social" por ciclovía rumbo al Mundial en Ciudad de México

Ciudad de México, 19 abr (EFE).- Decenas de personas protestaron este domingo durante la inauguración de una ciclovía en la Ciudad de México, al acusar que la obra responde a una "limpieza social" rumbo al Mundial de Fútbol 2026, y que está pensada para el turismo, no para quienes viven y trabajan en la zona.

La manifestación fue convocada por las autodenominadas trabajadoras sexuales independientes que laboran en la Calzada de Tlalpan, quienes acusan que las obras del Mundial les han desplazado de su zona de trabajo y las han dejado en situación de calle.

Lorena Cruz, del colectivo Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes (Trasuixxx) sostuvo que la ciclovía ha generado "desplazamiento", tanto para ellas como para comerciantes de la zona, quienes han tenido que reubicarse en busca de ingresos.

"Nos afecta totalmente porque nos vulnera, nos deja sin ingreso, nos está dejando en situación de calle, ya que las compañeras no generan lo suficiente para pagar una renta, para pagar un hotel, para comer", expuso.

La ciclovía 'La Gran Tenochtitlan' abarca alrededor de 30 kilómetros de Calzada de Tlalpan, una de las principales vías de la capital, que conecta el Zócalo con el Estadio Azteca, que el 11 de junio próximo albergará el partido inaugural del Mundial.

Los trabajos de construcción iniciaron a principios de 2025 y culminaron este domingo con la inauguración y una rodada que terminó en el Zócalo, donde se formó una bicicleta gigante con participantes en la plaza pública.

La protesta se llevó a cabo sin incidentes, con la presencia de alrededor de 50 personas y un centenar de policías, quienes resguardaban la zona mientras cientos de ciclistas avanzaban hacia el Zócalo para la inauguración oficial.

A la manifestación se unieron otros colectivos, como habitantes de Santa Úrsula Coapa, en el sur de la ciudad, donde concluye la ciclovía, quienes acusaron que las obras vinculadas al Mundial han generado desplazamiento en sus comunidades.

"Estamos aquí porque estamos en contra de la limpieza social y esta ciclovía es precisamente lo que permite que quiten todos estos comercios, trabajos y todo lo que implica tener ciudad. Esta ciclovía realmente es una ciclovía del despojo para nosotros", señaló la activista Natalia Lara.

Algunos asistentes incluso advirtieron sobre un posible "boicot" al Mundial, al considerar que los proyectos privilegian el turismo sobre las comunidades locales.

"Boicot total a la Copa Mundial", se escuchaba entre las consignas.

Karolina, otra integrante de Trasuixxx, puntualizó que su protesta no es contra los ciclistas, sino el Gobierno, y advirtió que no están "dispuestas a entregar la calle" que les ha dado un sustento.

"Estamos buscando que nos otorguen vivienda digna inmediatamente antes del Mundial", zanjó.

En menos de dos meses, Ciudad de México será la sede inaugural del Mundial 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá.

Desde que comenzaron las obras en Tlalpan, las mujeres han denunciado desplazamiento y una reducción de más del 90 % en sus ingresos diarios, por lo que han realizado distintas protestas.

Colectivos estiman que en Tlalpan alrededor de 2.000 mujeres ejercen el trabajo sexual, que en México no es considerado un delito.EFE

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