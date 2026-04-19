Lula da Silva visita y reza en la Sagrada Familia de Barcelona

Barcelona, 19 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó este domingo el templo de la Sagrada Familia antes de dejar Barcelona para viajar a Alemania, un espacio en el que rezó en uno de los bancos junto a su esposa, Janja, firmó en el libro de visitas y contempló la fachada.

A través de su cuenta oficial de X, explicó que su visita al templo fue "un momento de paz, plegaria y reflexión en un lugar que inspira unión y esperanza".

El mandatario brasileño aseguró que se va de Barcelona "convencido de la importancia de estar juntos, con respeto y solidaridad".

Acompañó sus palabras con imágenes de su visita a la basílica, tanto de su interior como de la fachada, firmando en el libro de visitas y siendo obsequiado con un libro sobre esa obra del arquitecto Antoni Gaudí, el máximo representante del modernismo catalán.

Precisamente el próximo junio el papa León XIV presidirá la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.

Lula da Silva participó esta semana en Barcelona en la primera cumbre bilateral entre España y Brasil, evidenciando su plena sintonía con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante el momento geopolítico actual, y también intervino ayer sábado en la IV Cumbre de Defensa de la Democracia.

En la capital catalana, asimismo, intervino en la clausura de la Global Progressive Mobilisation, un foro de fuerzas socialistas y progresistas de todo el mundo en el que también participó su esposa, la socióloga Janja Lula da Silva. EFE