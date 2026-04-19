Ministro dice que Colombia entregó a EE.UU. información sobre posible atentado a candidato

Bogotá, 19 abr (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, aseguró este domingo que la información sobre un posible atentado contra el candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda fue suministrada a EE.UU. por la inteligencia colombiana, luego de que el presidente Gustavo Petro dijera que era la CIA quien tenía "datos reales" sobre ese plan.

Sánchez explicó que la información disponible fue compartida con Estados Unidos por un organismo de inteligencia "externo" a su cartera para su "valoración y apoyo de capacidades", como parte de la cooperación internacional y de las alertas sobre riesgos para la seguridad de los candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Sus declaraciones se producen después de que Petro, que está de viaje en España, asegurara el viernes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos dispone de "datos reales" sobre un supuesto plan para atentar contra Cepeda, quien lidera la intención de voto en las encuestas para las elecciones presidenciales, sin detallar el origen de esa información.

"Todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas. No escatimaremos ningún esfuerzo para protegerlos y garantizar su seguridad", afirmó el ministro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El funcionario añadió que el caso fue analizado en un reciente Consejo de Seguridad encabezado por Petro y en una Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria, en la que se ordenó mantener toda la capacidad del Estado enfocada en neutralizar cualquier intento de atentado contra Cepeda o cualquier otro candidato.

La preocupación por la seguridad de los candidatos presidenciales ha aumentado en las últimas semanas tras denuncias de amenazas contra varios de ellos, como la candidata de derecha Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

El precandidato presidencial, el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, fue asesinado a mediados del año pasado por un sicario que le disparó varias veces cuando participaba en un mitin en el barrio bogotano de Modelia.

El Gobierno colombiano mantiene vigente una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos (unos 275.000 dólares) por información que permita prevenir atentados contra candidatos presidenciales. EFE