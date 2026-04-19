Merz dice que Brasil está más avanzado que la UE en materia de combustibles alternativos

Hannover (Alemania), 19 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este domingo, al intervenir en la inauguración de la Feria de Hannover, la mayor exhibición industrial del mundo, que Brasil está más avanzado que la Unión Europea (UE) en materia de combustibles alternativos.

En el año 2035, según Merz, los motores de combustión "deberán tener la perspectiva de funcionar de forma climáticamente neutra. Esto sólo es posible con combustibles sintéticos, sólo es posible con nuevas tecnologías" y "Brasil va más adelantado que la Unión Europea en este aspecto", dijo.

El canciller alabó que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aludiera en su discurso inaugural, pronunciado momentos antes, a la cantidad de vehículos del parque móvil brasileño que utilizan mezclas de combustibles y que incluyen etanol o biodiésel.

"Muchas gracias también por habernos llamado la atención sobre ello", agregó el jefe del Gobierno de Alemania, país que tiene en la industria del automóvil uno de sus pilares económicos y que actualmente sufre dificultades en pleno proceso de electrificación.

Merz aludió a la fecha 2035, año en que está previsto que en Europa quede prohibida la venta de vehículos con motor de combustión.

Ante este escenario, Berlín defiende que ese tipo de motores puedan seguir funcionando y vendiéndose más allá de 2035 siempre que quemen combustibles sintéticos.

En su discurso, Lula había puesto de relieve que, en Brasil, tres cuartas partes del parque automovilístico lo componen vehículos de combustible flexible. EFE