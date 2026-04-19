Dimite un alto mando policial ucraniano tras la "vergonzosa" huida de dos agentes en el tiroteo de Kiev

El director de la sección de Patrulla de la Policía Nacional de Ucrania, Yevheni Zhukov, ha anunciado este domingo su dimisión tras la "vergonzosa" respuesta de los agentes que huyeron durante el tiroteo ocurrido el sábado en Kiev que se saldó con la muerte de siete personas.

En concreto ha mencionado la actuación de los dos agentes que primero acudieron al lugar de los hechos. "Llegaron y cuando debían ayudar y salvar a nuestros ciudadanos, actuaron mal y dejaron a los civiles en peligro. Es un incidente muy vergonzoso. Va a haber una investigación oficial", ha indicado.

Zhukov ha explicado que todos los mandos que están por encima de los dos agentes implicados tendrán que rendir cuentas por su actuación, aunque ha rechazado generalizar sobre la Policía solo con el comportamiento de agentes particulares.

"Los policías son siempre los primeros que llegan cuando hay explosiones y ayudan a la gente y realmente los salvan", ha resaltado Zhukov, que recuerda además que gran parte del cuerpo está alistado ahora en el Ejército.

Un vídeo publicado en redes sociales muestra a agentes huyendo del lugar del tiroteo, perpetrado por un dividuo que posteriormente fue abatido.

El propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha criticado a los agentes por su "inacción" porque "no pararon al asesino y en vez de eso, huyeron".

"Vamos a tomar decisiones sobre el personal de toda la cadena de mando. También hay que revisar los protocolos de respuesta para estas situaciones, así como la formación y captación de agentes", ha añadido.

El ministro del Interior, Ihor Klimenko, ha ordenado ya al director de la Policía, Ivan Vihivski, una investigación penal sobre estos sucesos y en particular sobre la actuación de los agentes.