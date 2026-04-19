El deporte español y Madrid quieren brillar en la Gala de los Premios Laureus 2026

El Palacio de Cibeles de Madrid volverá a vestir sus mejores galas este lunes para acoger un año más la Gala de los Premios Laureus, los denominados 'Oscars del Deporte' a los que, en lo relativo al deportes español, optan la futbolista Aitana Bonmatí, el tenista Carlos Alcaraz, el piloto Marc Márquez y el corredor de montaña Kilian Jornet.

Por tercer año consecutivo, la capital española y la sede de su Ayuntamiento albergan esta ceremonia que reunirá en la ciudad a grandes figuras y leyendas del deporte mundial para celebrar unos reconocimientos que se entregan desde al año 2000 y que honran, reconocen y celebran a los deportistas, el poder inspirador del deporte y su capacidad para cambiar vidas.

España tendrá a dos nominados en las dos categorías principales. La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí está entre las elegidas por tercer año consecutivo al premio de 'Mejor Deportista' de 2025 después de otra gran temporada con su club y con el combinado nacional, con el que ganó la Liga de Naciones y alcanzó la final de la Eurocopa, méritos que le sirvieron para ganar su tercer Balón de Oro consecutivo.

La catalana, que aspira a ganar su segundo Laureus tras el recibido en 2024, tendrá una gran oposición con rivales del atletismo como la keniata Faith Kipyegon, que el año pasado ganó su tercer título mundial consecutivo de 1.500, y las estadounidenses Sydney McLaughin-Levrone, campeona del mundo de 400 m y del relevo 4x400, y Melissa Jefferson-Wooden, oro mundial en 100 y 200 m y en el relevo 4x100. La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo y ganadora en 2025 del US Open, y la nadadora estadounidense Katie Ledecky, que en el último Mundial alargó su leyenda con dos oros en 800 y 1.500 m, completan la terna de aspirantes.

Por su parte, en la categoría masculina, el tenista murciano Carlos Alcaraz, que en 2025 ganó Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos y acabó como número uno del mundo, y el piloto catalán de Ducati Marc Márquez, actual campeón del mundo de MotoGP, optarán al reconocimiento a 'Mejor Deportista', donde también tendrán muchos rivales de nivel.

El de El Palmar, que optó a este galardón el año pasado y que ganó el de 'Revelación' en 2024, y el de Cervera, que estuvo nominado en 2015 y 2020 en esta categoría y que tiene una estatuilla también de 'Revelación' en 2014, tendrán como rivales al atleta sueco Mondo Duplantis, ganador el año pasado y que en 2025 volvió a dominar la pértiga con oro mundial y récords del mundo, el ciclista esloveno Tadej Pogacar, ganador por cuarta ocasión del Tour de Francia y que reeditó su maillot arcoiris de campeón del mundo, el futbolista francés del PSG Ousmane Dembélé, actual 'Balón de Oro', y el tenista italiano Jannik Sinner, campeón en 2025 en Australia y Wimbledon.

La cuarta nominación española para estos 'Oscars del Deporte' es para Kilian Jornet en la categoría de 'Deportista Mundial de Acción' gracias a su reto 'States of Elevation' con el que unió 72 cimas accesibles de más de 4.200 metros de los Estados Unidos en bicicleta y a pie, acumulando 122.000 metros de desnivel positivo y más de 48.000 kilómetros recorridos en sólo 31 días. El ciclista Tom Pidcock, la 'rider' Chloe Kim, la 'skater' Rayssa Leal, el surfista brasileño Yago Dora y la surfista australiana Molly Pickburn, son los otros candidatos a este premio.

Además, en el resto de categorías, en la 'Mejor Equipo', los nominados son el Paris Saint-Germain francés, ganador de la Liga de Campeones, el equipo McLaren de F1, que conquistó el Mundial con Lando Norris, la selección inglesa femenina de fútbol, que derrotó a España en la final de la Eurocopa, el Equipo de Europa campeón de la Ryder Cup en los Estados Unidos, el equipo femenino indio de críquet y los Oklahoma City Thunder, ganadores del anillo de la NBA.

El futbolista francés Désiré Doue, del PSG, el tenista brasileño Joao Fonseca, el jugador canadiense de baloncesto Shai Gilgeous-Alexander, de los Oklahoma City Thunder, el jugador de dardos británico Luke Litter, el piloto británico de F1 Lando Norris y la nadadora china Yu Zidi, optan al Laureus a 'Revelación', mientras que la tenista estadounidense Amanda Anisimova, el ciclista colombiano Egan Bernal, el golfista norirlandés Rory McIlroy, la atleta venezolana Yulimar Rojas, la futbolista inglesa Leah Williamson y el ciclista británico Simon Yates, al de 'Reaparición'.

Por otro lado, en la categoría de 'Mejor Deportista con Discapacidad', los nominados son el nadador brasileño Gabriel Araújo, el nadador italiano Simone Baarlam, la atleta suiza Catherine Debrunner, la jugadora estadounidense de hockey sobre hielo Kesley DiClaudio, el nadador checo David Kratochvil y la atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez.

NOVAK DJOKOVIC Y EILEEN GU, PRESENTADORES

Finalmente, ASD Grupo Sportivo Valanga, Fútbol Más, King's County Tennis League, MindLeaps, Rugby for Good y Transformación Social serán uno de los proyectos reconocidos con el Laureus 'Sport for Good' que se otorga a aquellos que usan utilizando el poder del deporte para ayudar a jóvenes de comunidades desfavorecidas.

Todos los ganadores serán reconocidos en una gala que dará comienzo a las 20.00 horas y que será conducida por el tenista serbio Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de 'Grand Slam' y cinco veces del premio Laureus a 'Mejor Deportista', y la esquiadora estadounidense Eileen Gu, la más laureada de la historia de la modalidad de estilo libre, embajadora de Laureus y que recibió el Laureus al Deportista Mundial de Acción de 2023.

Además de la mayor parte de los nominados, en Madrid estarán otras figuras reconocidas a nivel mundial como la gimnasta estadounidense Simone Biles y la atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, o leyendas y miembros de la Academia Laures como Nadia Comaneci, Edwin Moses, Boris Becker, Daniel Dias, Tanni Grey-Thompson, Missy Franklin o Giacomo Agostini.