La policía austríaca halla un potito con raticida tras la retirada de productos infantiles

Viena, 19 abr (EFE).- La Policía de Austria informó que encontró un potito de bebé envenenado con raticida después de que la cadena Spar retirara el sábado de forma preventiva todos los productos infantiles de la marca Hipp en el país, en un caso que las autoridades investigan como un presunto intento de extorsión.

La policía señaló que unas pruebas de laboratorio realizadas a un tarrito de comida infantil procedente de una filial de Spar en una localidad cercana a Eisenstadt, la capital de la región de Burgenland, en el este del país, ha dado positivo por raticida.

"Ese frasco fue reportado por un cliente y no se produjo ningún consumo", señaló la policía, según recoge este domingo la televisión pública ORF.

Las autoridades austríacas advirtieron el sábado que los potitos sospechosos de haber sido envenenados corresponden a la marca Hipp, en la variedad "zanahorias con patatas, 190 gramos", y que los envases afectados presentan una pegatina en la base con un círculo rojo.

"Los primeros análisis de laboratorio detectaron un aditivo tóxico en este producto. Asimismo, se informó de que los envases manipulados huelen a descomposición", señaló la Policía del estado federado de Burgenland.

La Policía y las autoridades solicitó ayuda a la ciudadanía y ha pedido especial atención en caso de haber consumido estos productos.

La Agencia Austríaca de Salud y Seguridad Alimentaria (AGES) informó el sábado que existía la sospecha de que una partida potitos de 'zanahoria con patata' de la empresa Hipp "fueron adulterados con veneno para ratas".

"Se trataría de un presunto intento de extorsión", agrega esa agencia, que señala como afectada una filial de Spar en Eisenstadt, la capital de la región de Burgenland, aunque esa agencia no ofreció más detalles sobre ese aspecto.

El sábado la Policía informó que había lanzado una investigación tras recibir un aviso sobre la posible aparición de potitos con sustancias peligrosas en supermercados de ese estado federado, aunque no dio más información debido a las pesquisas en curso.

Hasta la aparición de este frasco que dio positivo por raticida no se había detectado ningún potito envenenado.

La empresa suiza de alimentación infantil Hipp, por su parte, ya advirtió en un comunicado que no podía descartar que terceros hayan introducido una sustancia peligrosa en sus potitos de zanahoria con patatas.

"El consumo de uno de estos tarritos podría poner en peligro la vida", señaló la compañía, que subrayó, no obstante, que la retirada de los productos el sábado se realizó "por precaución", para eliminar cualquier riesgo.

Hipp habilitó además una línea telefónica especial para atender a padres preocupados y recomendó no consumir sus productos adquiridos en supermercados Spar.

AGES ha explicado que los raticidas contienen distintos principios activos, siendo el más común la bromadiolona, un antagonista de la vitamina K que afecta a la coagulación sanguínea.

Esto puede provocar hemorragias como sangrado de encías o nariz, hematomas o presencia de sangre en las heces, y los síntomas pueden aparecer con retraso, entre dos y cinco días tras la ingesta.

Las autoridades sanitarias austríacas recomiendan acudir inmediatamente al médico en caso de detectar sangrados, debilidad extrema o palidez en los bebés, e informar a los médicos de la posible ingestión del producto.EFE