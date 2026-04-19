JJ Redick: LeBron "ha liderado" a los Lakes a la primera victoria de los 'playoff'

Los Ángeles (EE.UU.), 18 abr (EFE).- El entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redick, afirmó este sábado que, aunque no fue un partido perfecto, el primer asalto contra los Houston Rockets, que se saldó con victoria por 107-98, el equipo tuvo contribuciones de mucha gente que ayudaron a imponerse en el duelo.

"Hicimos un buen trabajo en la primera mitad. Creo que las pérdidas de balón a partir del segundo cuarto fueron donde tuvimos suerte ", indicó el míster en una rueda de prensa posterior al partido.

Redick destacó el partido de la estrella estadounidnese LeBron James, quien ha llevado a los angelinos a la victoria y estuvo "fantástico" sobre el parqué.

"Hablamos toda la semana sobre estar conectados ofensivamente y con confianza. Y él nos ha liderado a ello en la primera mitad, consiguiendo 10 asistencias y pudo hacer algunas jugadas de anotación en el final", agregó.

James "nos dio todo lo que tenía en el lado defensivo y realmente se esforzó en ambos lados", sentenció.

También dijo de Luke Kennard, máximo anotador del duelo, fue un "tirador agresivo y jugó un partido de baloncesto fantástico".

"Creo que los chicos que estaban manejando la presión, en general hicieron un buen trabajo organizándonos y ejecutamos muchas de las cosas que queríamos ejecutar", concluyó.