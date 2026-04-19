Agencias

Israel establece una 'línea amarilla' en sur del Líbano y publica mapa de la zona ocupada

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Jerusalén, 19 abr (EFE).- El Ejército israelí publicó este domingo un mapa detallando de la franja que sus tropas ocupan militarmente tanto en el sur del Líbano como en el mar Mediterráneo, y a la que se refirió ayer por primera vez como 'línea amarilla', usando la misma terminología que en Gaza.

Según el texto que acompaña el mapa, Israel mantiene desplegadas cinco divisiones en el país vecino (el número presente durante la ofensiva terrestre antes de la tregua), además de una zona marítima bajo control de la Armada israelí. La franja que ocupa se extiende entre unos 8 a 10 kilómetros de la frontera conjunta e incluye decenas de municipios libaneses. EFE

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