Irán rechaza los "dictados" de EEUU para una nueva ronda de negociación

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha advertido este domingo de que la delegación iraní rechaza los "dictados" de Estados Unidos con vistas a una posible negociación después de que Washington informara de que su delegación viajará a Pakistán el lunes.

"La delegación diplomática iraní no acepta ningún tipo de dictado ni imposición en las negociaciones. Solo es aceptable un acuerdo basado en el interés nacional con resultados tangibles para el país", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Además, ha emplazado a Estados Unidos a "asumir" el "nuevo sistema" de tránsito en el estrecho de Ormuz bajo control de Irán. "No ha habido ningún cambio en nuestra postura con respecto a los intereses nacionales de Irán", ha subrayado.

Por otra parte, la televisión pública iraní, IRIB, ha informado citando a un miembro de la delegación de negociación iraní que no tienen previsto participar en una nueva ronda de contactos por el momento.

El motivo son las "excesivas demandas" de Estados Unidos, que han calificado de irreales, además de alertar de los "frecuentes cambios de postura, contradicciones constantes y el bloqueo naval".

En particular consideran que el bloqueo supone una violación del acuerdo de alto el fuego que se suma a la "retórica amenazante". "En esta circunstancias no hay perspectivas claras para una negociación fructífera", ha indicado la fuente.