(Crónica) El Manchester City gana su final por la Premier al Arsenal

El Manchester City superó (2-1) al Arsenal este domingo en la jornada 33 de la Premier para seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por el título, igual que un equipo 'gunner' que tendrá que sufrir hasta el final, mientras que el Aston Villa y el Liverpool vencieron en la lucha por los puestos Champions.

El equipo de Pep Guardiola no falló en el partido más señalado de la temporada, para dejar en tres puntos la diferencia con los de Mikel Arteta, un Arsenal que sigue en el liderato con un partido más. El City, que se pondrá al día este miércoles contra el Burnley a domicilio, sacó adelante un igualado pulso que pudo caer para cualquiera.

Al equipo londinense le valía el empate para acercar la liga que busca conquistar desde 2004, y pudo lograrlo en el minuto 95 con un cabezazo muy franco para Kai Havertz. El City había ido más a por el partido con la obligación de ganar, y una genialidad de Rayan Cherki adelantó a los locales. A los dos minutos, la alegría se convirtió en funeral con el enorme error de Gianluigi Donnarumma: el meta de los de Mánchester regaló el 1-1 a Havertz.

El portero italiano se desquitó en el segundo tiempo con el Arsenal rozando el gol por momentos, con el palo que golpeó Eberechi Eze. Incluso, Donnarumma fue quien montó la salida rápida con la que el City encontró huecos y al letal Erling Haaland para hacer el 2-1 en el minuto 65. Los de Guardiola supieron sufrir, porque el Arsenal tuvo otro poste con Gabriel Magalhaes y esa última de Havertz.

La Premier quedó en el aire para City o un Arsenal que tiene también por delante el cruce de semifinales de la Champions contra el Atlético de Madrid, pasando ya incluso a la importancia de los goles que marquen, porque si ambos ganan todo lo que les queda, así se decidirá el título.

Por otro lado, la jornada del fútbol inglés este domingo dejó dos victorias sobre la bocina de Aston Villa y Liverpool contra el Sunderland (4-3) y el Everton (1-2). Tammy Abraham desató la euforia en Villa Park con el gol definitivo en el minuto 93, después de que los visitantes hubiesen empatado un 3-1 en el tramo final.

Los de Unai Emery afianzaron así la zona Champions, con 58 puntos, igual que logró el equipo 'red' (55). Virgil van Dijk decidió el derbi del Merseyside para el Liverpool con el 1-2 en el minuto 100. Por abajo, el Nottingham Forest dio otro paso importante para lograr la permanencia con una goleada (4-1) al Burnley.