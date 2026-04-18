Vox acusa a Sánchez de reunirse con "los peores narcodictadores" en la cumbre de Barcelona

Barcelona, 18 abr (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reunirse con "los peores narcodictadores", en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona.

Así lo ha dicho a las puertas de Fira Barcelona Gran Via, el recinto que alberga este sábado la IV Reunión en Defensa de la Democracia y la Global Progressive Mobilisation, dos foros que reúnen a líderes progresistas mundiales, encabezados por Sánchez.

Según Garriga, "el PSOE y Pedro Sánchez han convertido España en la sede de la izquierda radical de todo el mundo", y hoy, "para pena y vergüenza de todos los españoles, han decidido convertir Barcelona en la capital de la izquierda criminal".

Garriga ha tachado a los asistentes a las cumbres progresistas en Barcelona de "banda de siniestros, empezando por la narcopresidenta de México, Claudia Sheinbaum", a quien ha pedido que "deje de inundar nuestras calles de droga y de muerte".

También ha acusado al presidente colombiano, Gustavo Petro, de "financiar su campaña electoral con el dinero del narcotráfico", mientras que al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo ha tildado de "expresidiario que no duda en meter en prisión a quien disiente de su gobierno".

Este sábado en Barcelona, ha dicho Garriga, "se reúnen los peores criminales, los peores narcodictadores", que fueron "aliados preferentes de la narcodictadura" de Nicolás Maduro en Venezuela, y ha contrastado estas cumbres progresistas con la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en Madrid, a quien ha manifestado su pleno apoyo.

Asimismo, ha emplazado al PP a "aclararse", ya que por un lado "aplaudió a Petro en el Congreso de los Diputados" y, por otro, acoge a María Corina Machado en Madrid: "O se está con la izquierda criminal o se está con la libertad de María Corina Machado", ha planteado.

Precisamente, ayer viernes, Pedro Sánchez afeó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a Vox que insulten a "naciones enteras" y pidió perdón a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, "en nombre de la sociedad española". EFE