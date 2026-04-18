Un palestino muerto por disparos de militares israelíes cerca de Hebrón, en Cisjordania

Un palestino ha muerto tiroteado este sábado por militares israelíes en las inmediaciones de la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania, según han informado fuentes de las autoridades palestinas.

El incidente se ha producido en Jirbet Salama, al oeste de Dura, al suroeste de Hebrón. El fallecido es un hombre de 25 años identificado como Ahmad Abú Ghaliyé al Suaiti, quien se habría acercado al asentamiento israelí de Negohot.

Murió en el lugar de los hechos, ha informado la agencia de noticias oficial palestina, WAFA. Los militares israelíes han retenido el cuerpo de Al Suaiti.

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que han asaltado la casa de un "terrorista" palestino que se infiltró esta mañana en el asentamiento de Negohot. La operación se desarrolló en la aldea de Fuqeiqis, donde vivía Al Sueiti, quien fue abatido en Negohot tras entrar en Negohot armado con un cuchilló, según la versión militar israelí.

En el asalto en Fuqeiqis se halló una pistola de fabricación casera y otro "material militar" porque el sospechoso "tenía planeado perpetrar atentados terroristas contra civiles israelíes y militares de las FDI", las Fuerzas de Defensa de Israel.

"En vista de los hallazgos", ha sido detenido un hermano de Sueiti y entregado al Shin Bet, los servicios secretos israelíes para el interior y los territorios palestinos ocupados, para ser interrogado.

Por otra parte, continúan los ataques con bombardeos de artillería en las zonas del este de la Franja de Gaza y demoliciones de viviendas en la parte oriental de la ciudad de Gaza.

Mientras, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado este sábado de un nuevo balance de víctimas de acciones militares israelíes tras sumar ocho fallecidos --siete nuevos muertos y uno recuperado de entre los escombros-- en las últimas 48 horas.

Además, ha añadido 196 nombres a los listados oficiales tras la aprobación de estos casos por parte del Comité de Aprobación de Mártires. En total, desde el alto el fuego del 11 de octubre, han muerto 773 palestinos y 2.171 han resultado heridos. Desde el 7 de octubre de 2023, inicio de la ofensiva militar israelí, son 72.549 los muertos y 172.274 los heridos.