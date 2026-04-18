Borrell defiende que la UE se arme más y de manera coordinada: "Nos hemos desarmado"

El presidente del Cidob y ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell, ha defendido este sábado que la UE se arme más y de manera más coordinada y comunitarizada: "Hemos de armarnos más porque nos hemos desarmado".

En su intervención en la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat, ha sostenido que se debería considerar la defensa como "un bien público como lo es la educación o la sanidad".

"ÉRAMOS FELICES" COMO PROTECTORADO

Ha afirmado que durante muchos años la defensa se veía como algo innecesario y no prioritario, porque Europa estaba bajo el paraguas protector de Estados Unidos y la OTAN: "Éramos felices siendo eso, un protectorado militar. Lo seguimos siendo. Ahora, sin embargo, el paraguas protector puede que no se abra cuando llueva".

Borrell ha reclamado que la UE empiece a pensar en un propio paraguas de defensa, con sus propias capacidades, y ha añadido que hablar de la Europa de la defensa es "algo más que la suma de las defensas de los Estados miembros".

DOS TIPOS DE PAÍSES

Para él hay dos categorías de países: los "siervos felices" que creen que la defensa se debe articular en el seno de la OTAN y los que, como España, piensan que no pueden ser realmente independientes sin capacidades militares propias, compartidas en el marco de la Unión.

También ha defendido la postura del Gobierno español de "decirle a Trump que no es necesario gastar el 5%" en defensa, ya que considera que esta es una variable arbitraria, y ha añadido que lo que debe hacer España es cumplir con sus compromisos con la OTAN, midiéndolo a través del 'output' y no del 'input', ha añadido.

Borrell también se ha mostrado partidario de reformar los procesos de toma de decisión de la UE por unanimidad, y ha celebrado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, haya descubierto "que eso de la unanimidad era muy malo, porque era muy difícil de aplicar".

"El problema es que para dejar la unanimidad hace falta la unanimidad", ha lamentado Borrell, que ha asegurado que la UE se creó para hacer la paz entre los europeos, pero no se diseñó para el mundo actual, para afrontar agresiones militares, en Ucrania y en Oriente Medio.

Ha dicho que la UE se debe adaptar a esta situación también, y para eso se debe empezar a trabajar en esa Europa de la defensa, en "una Unión dentro de la Unión, donde no estarían todos, no tendrían que estar todos, y los que estuvieran aceptaran renunciar al principio de la unanimidad".