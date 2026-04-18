Un programa gubernamental de Venezuela aboga por unas elecciones "libres de sanciones"

Caracas, 18 abr (EFE).- El coordinador general del gubernamental Programa para la Convivencia Democrática y la Paz de Venezuela, Ernesto Villegas, abogó este sábado por unas elecciones en su país "libres de sanciones", luego de invitar a los ciudadanos a participar a partir del domingo en la peregrinación convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contra estas medidas extranjeras.

El también exministro de Cultura hizo un llamado a dar un "mensaje de paz, de convivencia y de libertad para Venezuela" para que, dijo, se tomen las decisiones políticas que haya que tomar y se celebren "elecciones libres de sanciones y libres de coerción".

Villegas pidió también que la manifestación no sea solo en las calles sino también en las redes sociales a través de "la creación artística venezolana, con mensajes por la paz y por una Venezuela libre de sanciones".

Asimismo, dijo que la peregrinación también es por los venezolanos en el exterior, para que retornen y haya "un abrazo de reconciliación nacional y de reencuentro familiar", lo que, aseguró, solo podrá darse en "una Venezuela libre de coerción y libre de sanciones".

El primer vicepresidente del Parlamento, el chavista Pedro Infante, indicó que EE.UU. ha emitido 18 licencias en los últimos 90 días "gracias a un gran esfuerzo de diálogo y de diplomacia" de Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses.

Sin embargo, el diputado insistió en que "si no existieran las sanciones, no existieran las licencias", por lo que pidió el levantamiento total de estas medidas que, dijo, condenan "el funcionamiento de la industria petrolera y minera y del sistema financiero en Venezuela".

Sobre la peregrinación, que comenzará en tres estados fronterizos con Colombia, dijo que los participantes se irán "acumulando" a medida que avance la movilización por las tres rutas anunciadas y que al final "se juntan" en Caracas.

El pasado lunes, el chavismo aseguró que estará preparado para ganar las elecciones "cuando sean", luego de las constantes demandas de la oposición para la celebración de comicios generales.

Por su parte, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado aseguró este sábado desde Madrid que "no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana", y dijo que la única garantía de estabilidad para su país "son unas elecciones limpias y libres".

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó recientemente una hoja de ruta para celebrar "elecciones libres" que incluye la designación de nuevas autoridades electorales.

Ya el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, el chavista Jorge Rodríguez, había señalado el pasado marzo que habrá elecciones, pero consideró prioritaria la recuperación económica.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha sobre comicios en el país.

Delcy Rodríguez planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país, para las que todavía no hay fecha, según se desprende de la documentación registrada por su abogado en Estados Unidos. EFE

(foto)(video)