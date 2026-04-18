Magistrado mexicano propone realizar comicios judiciales por separado para reducir riesgos

Ciudad de México, 18 abr (EFE).- El magistrado del Tribunal Electoral de México, Felipe de la Mata Pizaña, advirtió este sábado sobre riesgos en la implementación de la reforma judicial, y planteó separar la elección de jueces de los comicios ordinarios previstos para 2027.

Durante un foro en el estado central de Aguascalientes, el integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) alertó sobre una posible "tormenta perfecta" si ambos procesos se realizan de manera simultánea.

"Estamos ante una tormenta perfecta derivada del mal diseño legislativo en prácticamente todo, pero particularmente en una cosa, que la elección judicial coincida con la elección constitucional ordinaria", expuso.

En ese sentido, urgió a "separar la elección judicial de la elección política ordinaria", donde se renovará la Cámara de Diputados, así como gobernaciones y cargos locales en distintos estados.

De la Mata advirtió que el actual diseño de la reforma presenta problemas en aspectos como campañas, boletas, fiscalización y selección de candidaturas, lo que podría derivar en un alto número de impugnaciones e incluso en la eventual nulidad de elecciones.

Aunque consideró que las autoridades electorales tienen capacidad para organizar los comicios, cuestionó el costo en términos de legitimidad.

"Hay peligro alto de impugnaciones por rompimiento a los principios de equidad", agregó.

La elección del Poder Judicial forma parte de la reforma impulsada por el Gobierno mexicano, que introdujo el voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.

El proceso se desarrolla en dos etapas: una primera jornada realizada en junio de 2025, en la que se renovó una parte de los cargos, y una segunda prevista para 2027, cuando se elegirá el resto de los puestos federales y la totalidad de los locales.

Para 2027, la elección judicial está programada para coincidir con comicios federales y locales, lo que ha generado advertencias sobre posibles riesgos de influencia partidista.

Tras observar la elección de 2025, la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que para la jornada de 2027 podría incrementarse el riesgo de influencias partidistas si coinciden con comicios en todo el país.

Además, especialistas recomendaron ajustar el modelo antes de la siguiente jornada, incluyendo simplificar las boletas y evitar concentrar demasiados cargos en una sola elección. EFE