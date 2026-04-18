Ocho muertos tras ataque armado en un bar en el centro de México

Ciudad de México, 18 abr (EFE).- Ocho personas murieron este sábado tras un ataque armado en un bar del estado de Morelos (centro de México), según informaron autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando sujetos armados ingresaron a un establecimiento en el municipio de Ayala y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, según los primeros reportes.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos detalló que las personas fallecidas fueron encontradas en el interior del establecimiento, descrito como un "bar de operación irregular".

"Peritos(…) efectúan en estos momentos los procedimientos técnico-legales en torno a ocho cuerpos sin vida", indicó.

Añadió que ya se iniciaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido, y prometió que se agotarán todas las líneas de investigación.

Morelos, vecino de la Ciudad de México, ha sido escenario recurrente de ataques armados vinculados al crimen organizado, especialmente en municipios de la región oriente, como Ayala y Cuautla.

Ataques armados en bares y centros nocturnos han sido utilizados en distintos casos como forma de disputa entre grupos delictivos por el control territorial.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre el móvil del ataque ni sobre posibles responsables.

Tampoco se ha confirmado si hay personas lesionadas.

En el primer trimestre de 2026, el Gobierno de México reportó un promedio de 50,8 homicidios diarios, el nivel más bajo en 11 años. Morelos concentra el 6,4 % de los registros a nivel nacional. EFE