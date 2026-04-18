Trump critica lo "mal" que marcha la economía de España : "¡Es triste de ver!

Washington, 18 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado lo "mal" que marcha la economía en España y sus resultados "horrendos", algo que, según el mandatario, le causaría tristeza, un día después de lamentar que el Gobierno español no apoyara a Washington en la guerra contra Irán.

"¿Alguien ha mirado lo mal que le está yendo al país de España? Sus cifras económicas, a pesar de aportar casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Es triste de ver!", escribió en su red Truth Social. EFE