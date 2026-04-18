Löfven (PES) llama a la unión de los progresistas para combatir el autoritarismo: "No pasarán"

El presidente del Partido Socialista Europeo (PES) y expresidente de Suecia, Stefan Löfven, ha hecho un llamamiento a la unión de los progresistas a nivel internacional para combatir el autoritarismo: "No pasarán".

En su intervención este sábado durante la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, ha declarado la "lucha existencial de las sociedades" a favor de la democracia.

"Los retos son inmensos, pero también lo es nuestra determinación", según Löfven, que ha invitado a los progresistas del mundo a soñar, a tener esperanza y a luchar por lo que creen justo, unidos como verdaderos internacionalistas.