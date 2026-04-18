Tarrés: Los Ángeles 2028 será el broche final a mi carrera como entrenadora de alto nivel

Pablo Herrera / José María Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria, 18 abr (EFE).- La española Anna Tarrés, vigente campeona olímpica de natación artística al frente del equipo chino y con numerosas medallas olímpicas y mundiales en su trayectoria, anuncia en una entrevista con EFE que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 serán el broche final de su carrera "como entrenadora de super alto nivel" y augura una Rusia "peleona" en su regreso a las competiciones internacionales tras el veto por la invasión de Ucrania.

Tarrés (Barcelona, 1967) es la rival a batir a los mandos del equipo asiático, al que entrena desde 2023, como lo fue en los quince años en los que ejerció de seleccionadora española de sincronizada, desde 1997 hasta 2012, en una época en la que se obtuvieron 52 medallas entre Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos

En una entrevista con EFE en Las Palmas de Gran Canaria, habla entre otros asuntos, de sus planes de futuro y de sus próximos retos

Pregunta.- ¿Cómo está? ¿Qué tal le va todo por China?

Respuesta.- Pues trabajando muy duro. Tenemos el objetivo inmediato de los Juegos Asiáticos, que se celebran en septiembre en Japón, y luego prepararemos el Mundial de Budapest, con vistas ya a Los Ángeles. Esta edición de los Juegos Olímpicos será muy especial para mí, porque yo empecé como nadadora en Los Ángeles 1984 y espero acabar como entrenadora de alto nivel en Los Ángeles 2028.

Además, se compite en Estados Unidos y habrá batalla entre el triunvirato Estados Unidos-Rusia-China, junto con España, que también querrá acceder al podio.

P.- ¿Los Ángeles 2028 será el broche final de su carrera?

R.- Como entrenadora de súper alto nivel, sí. Jamás digo "nunca voy a volver a hacer esto", pero uno tiene que ser humilde y honesto consigo mismo y decir "hasta aquí quiero". Sobre todo, antes de preparar otros Juegos Olímpicos con la máxima exigencia, en busca del oro, que es el objetivo. Después llegará el momento de seguir, pero no en estos niveles de máxima exigencia.

P.- Se la considera un ejemplo de constancia y competitividad. ¿Es la única fórmula que existe de conseguir el éxito?

R.- Creo que esa es la manera que encontramos entonces para hacerlo (en el equipo español), porque no existía nada. No había método y era nuestro deber crear un método para llegar hasta arriba. Teníamos lo que teníamos para trabajar y mantuvimos esa disciplina y esa exigencia para asumir poco a poco objetivos para llegar al máximo. El contexto de antes no es el mismo que el de ahora. Lo que está claro es que la excelencia solo viene de la mano de la disciplina. Superarte día a día y salir de tu zona de confort. Seguir entrenando cuando estás muy cansado y superarte cuando las cosas no van como tú quieres. Todo eso duele. No he conocido a nadie que haya ganado medallas de oro sin dolor.

P.- Qué opina de la entrada del hombre en los equipos de sicronizada. Se autorizó en los Juegos de París, pero ningún finalista se atrevió alinearlos. ¿Veremos hombres en Los Ángeles?

R.- Pues mira, el papel de los hombres ha sido crucial para dar un paso más adelante en la promoción de la natación artística. En su momento, la sicronizada se definió como deporte femenino para poder sobrevivir como deporte oficial en los Juegos Olímpicos.

La Federación Internacional se tomó su tiempo para integrar a los hombres, pero una vez hecho, hemos visto que lo que aportan es mucho más de lo que esperábamos. En París no llegaron, porque el cupo de atletas que podemos llevar cada delegación es muy limitado, solo ocho, y no había ningún chico preparado a la altura de las mujeres. Espero que esto cambie en los siguientes Juegos y todo nos atrevamos a romper ese techo de cristal.

P.- ¿Qué Rusia espera en las siguientes competiciones internacionales después de años de ausencia, por el veto tras la invasión de Ucrania?

R.- Me espero una Rusia peleona. Ya las hemos visto en París hace apenas un mes en la segunda prueba de la Copa del Mundo, donde ha aparecido una Rusia muy distinta de la que vimos en el Mundial de Singapur, pero manteniendo su misma esencia y cualidades anteriores a la guerra. Tendremos que vigilar muy de cerca a Rusia porque el nivel de perfección en la ejecución lo siguen manteniendo. A ver si somos capaces de darle una vuelta y aportar nosotras el carácter más competitivo, más rápido y de más acción de las chinas. EFE

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