Padura ve alentador que los cubanos tengan "sed de belleza" en medio de la adversidad

La Habana, 17 abr (EFE).- El escritor cubano Leonardo Padura, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2015, afirmó este viernes que es alentador que la gente en Cuba no haya perdido "la sed de belleza" en medio de la profunda crisis que sufre el país.

Así lo expresó Padura en declaraciones a EFE tras ofrecer la conferencia 'Cómo se escribe una novela' con motivo del centenario de la Academia Cubana de la Lengua, de la que es miembro de número desde 2018.

"Creo que es importante que en medio de las condiciones más adversas que se puedan vivir en el plano económico y social, la gente sigue teniendo una sed de belleza, la gente sigue necesitando de los libros, de las obras de arte y hay muchos jóvenes en Cuba interesados en la creación artística", señaló.

Padura dijo que sabe que la sociedad cubana "se ha acostumbrado a ser consumidora de cultura, de teatro, de cine y de literatura".

El autor de quince novelas -entre ellas 'Pasado perfecto', 'Herejes' y 'El hombre que amaba los perros'-se declaró "satisfecho" de haber podido hacer esta conferencia en La Habana, la primera de una serie por las celebraciones de la academia, y del numeroso público que asistió a pesar de que la situación con el transporte es complicada.

"Hago pocas actividades en Cuba. Tengo mucho trabajo fuera y los espacio aquí no son especialmente receptivos", apuntó el novelista, que acumula premios como el nacional de Literatura de Cuba, la Orden de las Artes y las Letras en Francia, y cinco doctorados de universidades extranjeras.

Explicó que esta conferencia es "la incitación" para preparar un taller que ha hecho en otros lugares sobre la escritura de la novela con el que pretende "visibilizar" el trabajo de la Academia Cubana de la Lengua.

"Poder trasmitir estas experiencias, hablar de algo como la escritura de una novela es algo que me gustaría hacer aquí", subrayó y recordó que hay jóvenes que se le acercan con sus textos, tesis doctorales o de grado.

Padura (1955) dijo a EFE que este es un día "doloroso" para él pero "significativo" porque murió en España, Beatriz de Moura, la directora fundadora de Tusquets, la editorial con la que publica sus obras desde hace treinta años.

"Se que aquél joven que fui yo en el momento que comenzó la relación con Tusquets ha podido hacer lo que ha hecho porque hubo alguien que dijo: "hay que apostar por estos jóvenes", por lo tanto, creo que de alguna forma debo devolver eso que nos entregaron gente como Beatriz", sentenció.

El autor de la saga policíaca del detective cubano Mario Conde se mostró convencido de que "siempre va a haber escritores", porque Cuba "ha tenido una literatura más grande que su espacio geográfico" y "siempre que sea posible participar y ayudar en esa proyección es importante".

En su conferencia habló de los principales aspectos y pasos a tener en cuenta para escribir una novela, desde la idea a desarrollar, para qué se quiere escribir, hasta los personajes, el tiempo verbal y el narrativo, la estructura, la verosimilitud y también la disciplina que debe tener el escritor, que comparó con "la de un empleado de oficina". EFE

(foto) (video)