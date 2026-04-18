Oyarzábal, un histórico ya de la Real

Sevilla, 18 abr (EFE).- El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, el que próximo martes cumple 29 años, no ha tenido mejor manera de adelantar su celebración y, pese a que está aún con mucha carrera futbolística por desarrollar, se ha convertido ya en un histórico del club guipuzcoano.

El delantero txuri urdin, que cumple su undécima temporada como futbolista de la Real, ya fue protagonista en "una final muy diferente", según recordó el viernes ante la prensa, la que ganaron en abril de 2021 en este mismo escenario al Athletic Club, que se jugó con restricciones de público por la pandemia y en la que él marcó de penalti el gol de la victoria (1-0).

En aquella ocasión, el capitán de los donostiarras era Asier Illarramendi, quien no jugó el partido por lesión pero que sí fue el encargado de recibir el trofeo de campeón, el tercero entonces en la historia del club, y alzarlo al cielo de Sevilla en medio de unas gradas vacías.

Fue el primer título del futbolista guipuzcoano con su equipo de toda la vida y ahora suma el segundo, con un estadio repleto con setenta mil espectadores que disfrutaron de lo que, dicen, es el partido del año en el fútbol español.

El internacional español le quitó el protagonismo a otro jugador que quería serlo en Sevilla, el delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, quien aseguró el viernes en su comparecencia de prensa de la víspera de la final que querían regalarse "la Copa que este vestuario se merece" y también, sin reconocerlo, para que él mismo empiece a despedirse con gran sabor del club en el que ha estado la gran parte de su carrera como futbolista.

Griezmann, al que sitúan fuera de la entidad colchonera a la conclusión de este curso, aún tiene por delante unas semifinales de la Liga de Campeones, la opción de alzar otro título, pero este sábado en La Cartuja se quedó con la miel en los labios de meterse en su currículum el de Copa, que sería la undécima del Atlético después de la lograda en 2013 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid dos campañas antes de que precisamente el francés llegara procedente de la Real.

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad ya jugaron anteriormente el último partido de este torneo en este mismo escenario, entonces otra vez con recuerdo grato para los guipuzcoanos, que se llevaron el trofeo ante el Athletic Club, y malos para los madrileños, que lo perdieron frente al Valencia.

En mayo 1999, en el recién estrenado estadio construido en la Isla de La Cartuja para albergar los Mundiales de atletismo de ese año y como joya de la frustrada aspiración olímpica hispalense, que presentó candidatura para los Juegos de 2004 y 2008, se disputó la final de Copa de ese año.

Sus protagonistas fueron el Valencia y el Atlético de Madrid y la copa se la llevó el conjunto ché, que le endosó a los colchoneros un rotundo 3-0, con un doblete del argentino Claudio 'Piojo' López y un gol de Gaizka Mendieta.

En la primavera de 2020, con el estado de alarma decretado por la pandemia de la covid-19 y suspendidas las competiciones deportivas, no se disputó una final que estaba fijada en La Cartuja y a la que habían llegado los equipos vascos de la Real Sociedad y el Athletic Club.

Hubo que esperar hasta el 4 de abril 2021 para que tuviera lugar el partido en ese mismo escenario y lo hizo además con restricciones de público. El 1-0 del equipo guipuzcoano sobre el vizcaíno fue un tanto de penalti transformado por Mikel Oyarzabal, lo mismo que este sábado logró para participar en la victoria de los suyos, en esta ocasión tras prórroga y lanzamientos de penalti.

Ahora, el Atlético y la Real volvieron a La Cartuja para disputar su segunda final en este estadio y también fue la segunda vez que se encontraban ambos en el último partido de este torneo después de que verse en la edición de 1987, que se jugó en el estadio La Romareda de Zaragoza y en la que se impusieron los donostiarras, otra vez en los penaltis tras otro 2-2 del tiempo reglamentario.

Antonio Gutiérrez