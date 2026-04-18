María Pérez y Quique Llopis, mejores atletas españoles de 2025 en la gala de la RFEA

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) celebró este sábado la Gala del Atletismo Español 2025 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, donde María Pérez y Quique Llopis fueron reconocidos como los mejores atletas.

La marchadora y el vallista fueron distinguidos como mejores atletas españoles del año 2025 tras firmar una temporada de consolidación en la élite internacional, en ambos casos marcada por la regularidad competitiva y su presencia en las grandes citas del calendario.

María Pérez, doble campeona del mundo en 2025, se llevó el galardón por tercera vez consecutiva, en un año en el que fue reconocida en los World Athletics Awards de la Federación Internacional como Mejor Atleta del Año Fuera del Estadio.

Por su parte, Llopis continuó su crecimiento sostenido en los 110 m vallas. Tras una sólida temporada bajo techo donde logró igualar su propia co-plusmarca nacional de 60 m vallas con 7.48, fue también campeón de España al aire libre. En el Mundial de Tokio 2025, el valenciano fue cuarto.

Por otro lado, María Forero y Abel Jordán fueron distinguidos como mejores atletas Sub 23, y Sofía Santacreu y Ander Garaiar recibieron el premio Sub 20. Por su parte, Aitana Alonso y Hugo Casañas destacaron como mejores atletas Allianz Generación Atletismo, que premia la progresión y el talento emergente.