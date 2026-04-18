El intérprete japonés Ayumu Ibaraki gana el 67º Premio Jaén de Piano

Ginés Donaire

Jaén (España), 18 abr (EFE).- El joven pianista japonés Ayumu Ibaraki se ha hecho con el primer premio del 67º Concurso Internacional de Piano Premio Jaén que organiza la Diputación Provincial durante la final de este certamen, que se ha celebrado hoy en un Teatro Infanta Leonor de la capital jiennense que ha completado todo su aforo.

La actuación de este intérprete, con el concierto para piano y orquesta n. 4 en sol mayor Op. 58, de Beethoven, ha sido, a juicio del jurado presidido un año más por el pianista barcelonés Albert Attenelle, la mejor de las realizadas por los tres músicos que han disputado esta final, en la que han estado acompañados por la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por Salvador Vázquez.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha sido la encargada de entregar el primer premio al ganador de este concurso, que está dotado con 20.000 euros aportados por la Administración provincial, además de Medalla de Oro y diploma y una gira de cinco conciertos.

Con este galardón, Ayumu Ibaraki se convierte en el quinto músico de Japón en inscribir su nombre en el palmarés de este certamen, sucediendo así al intérprete chino Zhiquan Wang, que ganó el pasado año. Este pianista, que nació en 1997, suma este reconocimiento a otros que ya tenía en su haber, como los obtenidos en Imola (2015), en el VII “Yokosuka Minoru Nojima” o en el II “Shigeru Kawai”.

El segundo recital mejor valorado por el jurado ha sido el ofrecido por el italiano Ruggiero Fiorella, que ha tocado el mismo concierto que el ganador y que le ha valido el segundo premio de este certamen, dotado con 12.000 euros aportados por la UNED de Jaén.

El tercer premio, valorado en 10.000 euros y patrocinado por la Fundación Unicaja Jaén, ha recaído en el japonés Yusuke Suzuki, que ha interpretado el concierto para piano y orquesta n.2 en do menos Opus 18, de Sergei Rachmaninov.

En el acto de entrega de premios de este certamen pianístico, uno de los más antiguos y prestigiosos del panorama nacional en su modalidad, se han otorgado otros galardones.

Así, el japonés Ayumu Ibaraki se ha hecho igualmente con el premio dedicado a la música romántica, que está dotado con 8.000 euros y sufragado por la Universidad de Jaén (UJA).

En cuanto al premio a la música de cámara, también con 8.000 euros, aportados por la Universidad Internacional de La Rioja, ha sido para el japonés Yusuke Suzuki, que también ha logrado el premio del público al ser el más votado (con un 52%) por los espectadores que han asistido a la prueba final, y por el que ha recibido una escultura de bronce alusiva a un piano entregada por la Asociación de Amigos del Premio de Piano

El premio “Rosa Sabater”, que se otorga al mejor intérprete de música española y que cuenta con una dotación de 6.000 euros sufragados por el Ayuntamiento de la capital jiennense, y un concierto patrocinado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en esta edición ha recaído en la israelí Alexandra Segal.

Por último, el Premio de Música Contemporánea, patrocinado por el Ministerio de Cultura, que se concede al mejor intérprete de la obra de encargo del concurso -este año ha sido ‘Tres morillas m’enamoran’, del compositor sevillano Alberto Carretero-, ha recaído en el francés Ionah Maiatsky. Este reconocimiento cuenta con una dotación económica de 6.000 euros.

La concesión de estos galardones, que suman 70.000 euros en premios, ha puesto el colofón a la exitosa 67ª edición de este certamen pianístico que organiza la Diputación Provincial, que se ha celebrado en la capital jiennense desde el 9 al 18 de abril de 2026 con un total de 48 participantes de 13 países y cuatro continentes. EFE

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