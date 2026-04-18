Moreno recibe al Rey Felipe en La Cartuja y celebra que Andalucía sea protagonista de un evento de "máximo nivel"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido al Rey Felipe en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en los prolegómenos de la Final la Copa del Rey que enfrenta al Club Atlético de Madrid y la Real Sociedad, y ha sostenido que "Andalucía vuelve a ser protagonista de un evento deportivo de máximo nivel".

En un mensaje difundido a través de su perfil oficial en la red social X (antes Twitter), el presidente de la Junta ha celebrado el "vibrante inicio" del encuentro en el "flamante" Estadio de la Cartuja de Sevilla.

En contexto, el realista Ander Barrenetxea adelantó al equipo donostiarra nada más comenzar el partido, mientras que Ademola Lookman puso las tablas en el marcador en el minuto 18 tras colocar la pelota al fondo de la red con un disparo ajustado al palo izquierdo de Marrero.

Asimismo, Moreno ha saludado cariñosamente al Rey Felipe en su recibimiento en el estadio neutral de Sevilla, al tiempo que ha deseado suerte a los dos clubes en la final.