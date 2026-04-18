Un militar israelí muere tras un ataque con explosivos en Líbano con el alto el fuego en vigor

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este sábado de la muerte de un militar, Barak Kalfon, y de tres soldados más heridos por la explosión de un artefacto en el sur de Líbano el viernes, cuando ya estaba en vigor el alto el fuego de diez días anunciado.

Kalfon, de 48 años, estaba en la 226ª Brigada Paracaidista en la reserva, 7056º Batallón, y era originario de Adi. Estaban registrando un edificio en la localidad de Yebain, en el sur de Líbano, cuando se produjo la deflagración.

Dos de los heridos tienen pronóstico moderado, y el tercero, leve. Los tres están en un hospital del norte de Israel tras un traslado aéreo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha trasladado ya sus condolencias a la familia de Kalfon. "Nuestras fuerzas van a seguir operando en la zona de seguridad para frustrar las amenazas contra ellos y nuestras comunidades conforme al acuerdo de alto el fuego", ha subrayado el mandatario israelí.