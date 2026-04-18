Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia debutan como pareja, entre gestos cómplices y mucha discreción

Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin han vivido este año su gran debut como pareja en el Open Banc Sabadell - 73º Trofeu Conde de Godó, convirtiendo su presencia en el torneo barcelonés en uno de los puntos de mayor interés mediático fuera de las pistas. En la Ciudad Condal, donde el exduque de Palma ha puesto en marcha su nuevo negocio vinculado al tenis, ambos se han dejado ver relajados, cómplices y cada vez más integrados en esta nueva etapa de su vida. Su aparición conjunta en el Godó supone, además, un paso más en la normalización pública de su relación.

Durante la jornada, Ainhoa afrontó con una sonrisa las preguntas de la prensa, en su estreno en el Godó como pareja oficial de Iñaki. Aunque se mostró correcta y educada, evitó entrar en detalles sobre su vida privada y, en especial, sobre una de las grandes incógnitas que la rodean: si se mudará o no a Barcelona ahora que el negocio de su novio está asentado en la ciudad. Ante esa cuestión, optó por no desvelar nada y mantener el hermetismo, dejando en el aire cuál será su próximo paso personal y profesional.

Por su parte, el ex jugador de balonmano se mostró sonriente y cercano, pero igualmente prudente con los medios de comunicación. El exmarido de la infanta Cristina, que conoce bien la presión mediática, prefirió cortar cualquier intento de interrogatorio más profundo con una frase clara: "Ya hemos hablado antes, muchísimas gracias". Con estas palabras, marcó los límites de hasta dónde estaba dispuesto a llegar, intentando que el foco se mantuviera en el torneo y en su faceta empresarial más que en su vida sentimental.

La imagen de ambos juntos en las instalaciones del torneo, paseando por la zona VIP y siguiendo los partidos desde las gradas, con besos, cariños y risas, confirma que su relación está completamente consolidada y que no tienen problema en dejarse ver en un entorno público y tan fotografiado como el Open Banc Sabadell - 73º Trofeu Conde de Godó. Esta es la primera vez que ambos aparecen juntos en este emblemático campeonato de tenis, una cita que cobra un significado especial ahora que el nuevo proyecto profesional de Urdangarin está ligado precisamente a este escenario.