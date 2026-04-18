El Papa niega que sus discursos en África fueran para debatir con Trump: "No me interesa en absoluto"

El Papa ha afirmado que no le interesa "en absoluto" debatir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha negado que los discursos que ha pronunciado durante los últimos días en su viaje a África hayan tenido como objetivo entrar en un debate con él.

"Estoy en África para animar a los católicos, no para debatir con Trump, algo que no me interesa en absoluto", ha expresado el Pontífice durante una rueda de prensa de su vuelo hacia Luanda, en Angola, tercera etapa de su viaje apostólico a África.

El Pontífice ha aclarado que sus discursos se prepararon semanas antes de las declaraciones de Trump y que "no deben interpretarse como si estuviera tratando de debatir de nuevo con el presidente de EEUU", como ha matizado a los periodistas que le han acompañado durante las primeras etapas de su viaje.

"Se ha difundido cierta narrativa, no del todo exacta, debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de los Estados Unidos hizo algunas declaraciones sobre mí", ha explicado León XIV, en referencia a las acusaciones que Trump le había dirigido a principios de semana y sobre las que el Papa ya había intervenido en el vuelo de ida desde Roma, donde aseguró que él no es "político", sino que habla del Evangelio, al tiempo que dijo "basta de guerras" a "los líderes del mundo".

Según informa el portal de noticias del Vaticano, Vatican News, mientras que Trump --además del vicepresidente JD Vance-- continuó en los días siguientes "con comentarios contra el Santo Padre," para el Papa el asunto "ya se había cerrado desde el primer día".

"Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces no es más que un comentario sobre otro comentario, en un intento de interpretar lo que se dijo", ha subrayado León XIV, que se ha referido al discurso que pronunció el pasado 16 de abril durante el encuentro de oración por la paz.

Ese discurso, explica el Pontífice, "se había preparado dos semanas antes, mucho antes de que el presidente comentara" sobre él y sobre su "mensaje de paz". "Sin embargo, se interpretó como si estuviera tratando de debatir de nuevo con el presidente, algo que no me interesa en absoluto", ha insistido el Papa.

LA "DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE LA RIQUEZA" EN ÁFRICA

En su saludo a los periodistas, el Papa también ha abordado "la distribución desigual de la riqueza que se observa en toda África". En particular, ha asegurado que Camerún "es un país rico en oportunidades, pero también difícil".

"Vengo a África principalmente como pastor, como jefe de la Iglesia católica, para estar con todos los católicos africanos, para celebrar con ellos, para animarlos y acompañarlos", ha expresado el Pontífice.

De los actos en Camerún, ha citado el "excelente encuentro" que mantuvo con un grupo de imanes en la Nunciatura de Yaundé, necesario para "seguir promoviendo, como ya estamos haciendo en otros lugares y como lo ha hecho el Papa Francisco durante su pontificado, el diálogo, la promoción de la fraternidad, la comprensión, la aceptación y la construcción de la paz con personas de todas las confesiones", según ha expresado.

El viaje apostólico por África del Papa se extenderá hasta el próximo jueves 23 de abril. Su siguiente viaje, el cuarto de su pontificado, tendrá lugar en menos de dos meses y será a España --del 6 al 12 de junio-- donde pasará por Madrid, Barcelona y Canarias. Por ahora, hay confirmados cuatro actos de la visita del Papa: una gran vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima y la celebración de la Santa Misa y el Corpus, en la Plaza de Cibeles en Madrid y dos misas en Canarias, una en el estadio de Gran Canaria y otra en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.