Tim Walz carga contra el "fascismo" de Trump y llama a resistir desde el progresismo

Barcelona, 18 abr (EFE).- El gobernador de Minnesota, Tim Walz, cargó, durante su intervención en el foro progresista de Barcelona, contra el "fascismo" del presidente Donald Trump, a quien llamó "dictador", y pidió resistir y plantear "alternativas creíbles" para la ciudadanía desde el progresismo.

"Tenemos un presidente dispuesto a pegarle un tiro a cualquiera y meterse en una guerra cuando no hay ni siquiera amenazas, cuando no hay ni un plan previsto y no hay objetivos nucleares... Eso es fascismo, hay que llamarlo por su nombre", dijo Walz, que fue el compañero de fórmula de Kamala Harris en las elecciones de 2024, durante el cierre de la 'Global Progressive Mobilisation".

El demócrata consideró que "el autoritarismo no es simplemente un problema de Estados Unidos" sino de todo el mundo, pero destacó "las señales muy positivas que se enfrentan a estas ideologías" y en ese sentido destacó el ejemplo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y lo sucedido en las elecciones de Hungría con la derrota de Víktor Orban.

"Si queremos salir de este lío debemos hacer mucho más que resistir a todas estas cosas terribles que hacen Donald Trump y dictadores similares. Nosotros, los progresistas, tenemos la responsabilidad frente a nuestros ciudadanos de presentar una idea muy clara de lo que haríamos cuando estemos en el poder, darles una alternativa creíble a lo que estamos viendo en todo el mundo", subrayó.

Y acabó, en su discurso desde España, con un mensaje: "No abandonéis al pueblo de EEUU, por favor. Criticad y condenad esas monstruosidades que se hacen desde la Casa Blanca, seguid haciendo presión, seguid denunciando y seguid llamando las cosas por su nombre". EFE