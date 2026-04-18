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Fiscalía de Ecuador procesa a dos personas por un delito de pornografía infantil

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Quito, 17 abr (EFE).- La Fiscalía de Ecuador procesó a dos personas por su presunta participación en un delito de pornografía infantil, en un caso investigado desde septiembre de 2025 a partir de reportes internacionales sobre difusión de material de abuso sexual a menores en internet.

El Ministerio Público informó este viernes que un juez dictó prisión preventiva contra Pedro José R. Ch. y Pablo Andrés R. R. tras la audiencia de formulación de cargos, celebrada después de que se les detuviera en la ciudad de Ambato, capital de la provincia andina de Tungurahua.

El arresto se llevó a cabo en la madrugada del 16 de abril por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo de la organización Our Rescue.

Durante los allanamientos en dos inmuebles, las autoridades incautaron siete teléfonos celulares, tres computadoras portátiles y dos discos duros de almacenamiento, según detalló la Fiscalía.

La investigación se inició por reportes CyberTip emitidos a través del sistema CyberTipline, una plataforma estadounidense de denuncias sobre explotación sexual del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés).

Estos reportes alertaron sobre la existencia de archivos con material de abuso sexual infantil, difundidos a través de una red social y plataformas de mensajería utilizadas por usuarios en Ecuador. EFE

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