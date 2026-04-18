(Crónica) El UCAM Murcia va a por el 'Top 4' y el Joventut reacciona ante Baskonia

El UCAM Murcia superó (89-95) al MoraBanc Andorra este sábado en la jornada 27 de la Liga Endesa como equipo fuerte en la zona alta de la clasificación, mientras que el Asisa Joventut doblegó (81-69) al Kosner Baskonia en una reacción importante a los últimos malos resultados.

El equipo de Sito Alonso firmó su sexta victoria seguida (20) a costa de un MorBanc Andorra que seguirá una jornada más en puestos de descenso con 7. Los de Sito Alonso, afianzando el 'Top 4' de la tabla, remontaron en el segundo tiempo del Principado, con un gran David DeJulius (22 puntos y 25 de valoración) y Kelan Martin (20).

Sabiendo de la derrota andorrana, el Dreamland Gran Canaria no pudo alejar la zona roja con otra derrota (74-78), la octava seguida sin efecto 'Ché' García, ante el Casademont Zaragoza. El equipo maño, más calmado con nueve triunfos por los siete de los canarios, dio el golpe en la isla en el segundo cuarto, donde Justin Wright-Foreman (18 puntos) asomó ya como el mejor de los visitantes.

Mientras, el Kosner Baskonia se quedó con 19 triunfos viendo frenada su buena dinámica, igual que entre semana contra Partizán, por culpa de un Joventut que venía tocado. Los catalanes dejaron atrás la eliminación en Europa y las dos últimas derrotas en Liga para sumar 17 y no descuidar más la zona de 'playoffs'.

La 'Penya' reaccionó en el Olímpic con una sólida actuación que pasó por encima de los vascos (81-69). Timothé Luwawu-Cabarrot amagó con despertar a los visitantes en el tercer cuarto, pero el Joventut rubricó una gran y coral actuación. Michael Ruzic (18 puntos y 27 de valoración) encabezó la exhibición verdinegra, junto a Ricky Rubio (21 de valoración) y Jabari Parker (19).

En el partido que abrió la jornada, el Surne Bilbao Basket no pudo (80-84) con el BAXI Manresa, fallando a su opción de meterse en el 'Top 8' con poco acierto y muchas pérdidas. Tras caer en 17 de sus anteriores 18 visitas a Bilbao, el equipo catalán fue mejor en el último cuarto para con 11 victorias afrontar con calma el tramo final de temporada. Pierre Oriola (15 puntos y 21 de valoración) y Álex Reyes (15 y 18) lideraron el asalto a Miribilla.