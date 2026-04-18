Australia insta a rebajar la tensión en torno a Irán y alerta del impacto global del conflicto en Ormuz

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha reiterado este viernes el llamamiento de su Gobierno para poner fin al conflicto en torno a Irán y reducir la escalada en el Estrecho de Ormuz, tras participar en una cumbre virtual con líderes internacionales centrada en la seguridad de esta vía estratégica.

El mandatario australiano ha señalado que "Australia ha pedido consistentemente el fin de este conflicto" y ha advertido de que el alargamiento de la guerra tendría consecuencias a gran escala. "Cuanto más se prolongue la guerra, mayor será el impacto en la economía global y mayor el costo humano", ha afirmado.

Albanese ha explicado que la crisis ya está teniendo efectos directos en su país, especialmente en el ámbito energético. "Los australianos están sintiendo el impacto en el suministro y los precios de combustible, y estamos trabajando para proteger a las familias de lo peor de esto", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado la disposición de Canberra a contribuir a la estabilidad en la zona, destacando que "Australia está dispuesta a apoyar los esfuerzos para restaurar la estabilidad y la seguridad en el Estrecho de Ormuz", al tiempo que ha valorado positivamente los últimos anuncios sobre la situación en la zona. "Doy la bienvenida al anuncio anoche de la reapertura del Estrecho. Queremos ver que esto se mantenga", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo australiano ha detallado además que participó en una cumbre internacional, "coorganizada por el presidente (francés, Emmanuel) Macron y el primer ministro (británico, Keir) Starmer", sobre la libertad de navegación en la que tomaron parte decenas de países. "Participaron 49 países. Hubo un enfoque común. Queremos que se reduzca la tensión, queremos que se abra el Estrecho de Ormuz y queremos que no haya privatizaciones ni peajes", ha explicado.

Asimismo, ha insistido en que uno de los ejes de la reunión fue la protección de la población ante las consecuencias del conflicto. "Por supuesto, también nos hemos centrado en hacer todo lo posible para proteger a los australianos", ha concluido.

Las declaraciones de Albanese tienen lugar después de que Macron y Starmer hayan anunciado este viernes la puesta en marcha de una misión naval con carácter "neutral" que "acompañe y proteja" a los buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico, en medio del proceso diplomático de una serie de aliados para contribuir a la libre navegación por el paso de Ormuz.

Tras una reunión organizada por Macron en el Palacio del Elíseo que ha reunido a casi 50 líderes mundiales, la mayoría por videoconferencia, para tratar la crisis en Ormuz, el presidente galo ha anunciado la puesta en marcha de esta operación naval coincidiendo precisamente con la reapertura a la navegación de buques mercantes anunciada por Irán, y que Estados Unidos ha saludado, pese a que ha señalado que mantendrá su cierre perimetral hasta que se logre un acuerdo con Teherán para el fin de la guerra.