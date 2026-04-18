Tomas Satoransky revela que su ausencia en el Barça se debió a problemas cardíacos

Barcelona (España), 18 abr (EFE).- El base del Barça Tomas Satoransky, que reapareció el viernes en la victoria del cuadro azulgrana en la Euroliga contra el Bayern Múnich (95-69) después de cuatro partidos de baja, reveló que su ausencia se debió a unos problemas cardíacos.

"Fue un susto. Sé que no se ha hablado mucho de lo que me ha pasado. Tenía algunos problemas cardíacos y eso siempre asusta. Es algo diferente a algo muscular, rodilla o tobillo. Además tengo historial con estos problemas, así que tuvimos que tomarlo con precaución", explicó el base checo en declaraciones a TV3.

Pese a admitir que "no fue nada cómodo" someterse a estas pruebas en estas alturas de la temporada, Satoransky remarcó que "hay cosas más importantes que el baloncesto" y se mostró satisfecho con los resultados: "Estoy contento porque he pasado las pruebas bien y luego he podido ayudar al equipo en el partido".

Según informó el club, el base sintió "síntomas de indisposición y de importante cansancio" durante el partido del 2 de abril en la pista del Zalgiris Kaunas, motivo por el que se decidió que el jugador descansara y se sometiera a pruebas médicas. Tras los resultados favorables, se incorporó a los entrenamientos con normalidad.

El regreso de Satoransky supone un refuerzo importante para el Barça, que el próximo partes disputará el primer partido del 'play-in' en el Palau Blaugrana contra el Estrella Roja y, en caso de victoria, se enfrentará a domicilio al vencedor del duelo entre el Panathinaikos y el Mónaco. Si también ganara este segundo partido, se enfrentaría al Olympiacos en los cuartos de final.

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, insistió en el valor que el checo tiene para el equipo.

"Satoransky es extremadamente importante para mantener el equilibrio, tener intensidad y organizar bien al equipo. Lo hemos echado muchísimo de menos. El equipo estaba creciendo y volvía a estar en buen nivel, pero cuando lo perdimos nos bloqueamos. Nos costó reinventarnos para competir. Con su presencia hemos estado mucho mejor y más sólidos. Estoy muy contento de que todo haya quedado en un susto", afirmó. EFE