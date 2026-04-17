Trump promueve política de eliminar impuestos sobre propinas en Las Vegas

Washington, 16 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este jueves en Las Vegas (Nevada) un encuentro con trabajadores para defender su propuesta de eliminar los impuestos sobre las propinas de los empleados por hora, en el marco de su estrategia para reforzar el apoyo al Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

"Las Vegas es el hogar de la mayor concentración de trabajadores que reciben propinas en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo", afirmó el mandatario al abrir el evento en el AC Hotel y al sostener, sin datos concretos, que las recientes rebajas fiscales han "elevado los reembolsos de impuestos" de miles de empleados. EFE