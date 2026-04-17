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Trump dice que el bloqueo a Irán terminará "tan pronto se firme un acuerdo"

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Washington, 17 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el bloqueo a los puertos de Irán terminará "tan pronto se firme un acuerdo" y sin dar más detalles se mostró optimista sobre los avances entorno al conflicto en Oriente Medio.

Trump dijo que las conversaciones "caminan por buen camino" y que al firmar un acuerdo terminará con el bloqueo que sus fuerzas armadas mantienen sobre los puertos de Irán desde el inicio de esta semana, sus declaraciones ocurrieron durante su arribo a Arizona para participar en un evento de la organización conservadora Turning Point, del fallecido activista, Charlie Kirk. EFE

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