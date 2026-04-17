El Ejército de Ecuador detiene a dos presuntos miembros de un grupo de Los Choneros

Quito, 17 abr (EFE).- El Ejército de Ecuador desarticuló un grupo de la banda criminal Los Choneros, la más antigua del país, en la tropical provincia de Los Ríos, al detener a dos de sus presuntos integrantes, identificados con los alias de Chino y Leo, y catalogados como "peligrosos", según informó este viernes el Ministerio de Defensa.

La operación se ejecutó en el municipio de Montalvo y, según las investigaciones, los detenidos estarían presuntamente vinculados a asesinatos y extorsiones y "mantenían en zozobra" a los habitantes de otras dos localidades, incluida Babahoyo, la capital de Los Ríos.

Durante la intervención, los militares incautaron armamento y municiones que los hombres presuntamente utilizaban para cometer delitos como sicariatos (asesinatos por encargo), extorsiones y robos.

Las Fuerzas Armadas añadieron que con esta operación se desarticuló una estructura criminal que estaría liderada por un hombre conocido bajo el alias de Douglas, señalado como responsable de coordinar acciones delictivas en la zona intervenida.

El operativo se enmarca en la estrategia que tiene el Gobierno ecuatoriano para enfrentar a las bandas criminales, como Los Choneros, a las que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, catalogó como "terroristas" dentro del "conflicto armado interno" que declaró en 2024.

Los Choneros y Los Lobos, otra gran organización criminal ecuatoriana y la más violenta actualmente, también fueron catalogadas como "terroristas" por Estados Unidos y Argentina.

El Gobierno atribuye a la disputa entre estos y otros grupos criminales la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años.

Solo en 2025, Ecuador contabilizó 9.252 homicidios, la cifra más alta desde que se tienen registros, de acuerdo a información oficial. EFE