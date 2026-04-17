Temas del día de EFE News Latino del viernes 17 de abril de 2026

FMI BANCO MUNDIAL

Washington.- Concluyen las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial con la publicación de los reportes regionales de las Américas y Europa y el mensaje insistente de que la guerra contra Irán ya está infligiendo un daño económico global, el cual puede agravarse a medida que se prolongue el conflicto.

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EEUU CINE

Miami - La actriz mexicana Verónica Falcón calificó en una entrevista con EFE como un "milagro" haber logrado consolidar una carrera en ascenso en Hollywood, tras decidir a los 50 años dejar atrás su éxito en México para apostar por una proyección internacional, en el marco de su participación en la nueva versión de 'La Momia', que se estrena este viernes.

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COACHELLA

Los Ángeles - La banda madrileña Carolina Durante conversa con EFE sobre su paso por el festival Coachella, un escenario que no solo representa un hito para su carrera sino que espera sirva de trampolín para futura gira por EE.UU.

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EEUU ARTE

Nueva York - El MoMA PS1, espacio independiente del Museo de Arte Moderno (MoMA) en el barrio de Queens, abre este fin de semana la temporada de verano con 'Greater New York 2026', una muestra que celebra la diversidad de los residentes de la Gran Manzana y explora cómo se construyen las comunidades en una ciudad marcada por la fragilidad social y los cambios urbanos.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- Rueda de prensa del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana alcista, con algunos índices acercándose a niveles previos a la guerra en Oriente Medio e incluso batiendo máximos históricos

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