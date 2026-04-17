Ente serbobosnio construye gasoducto hacia Serbia que le permitirá abastecerse de gas ruso

Zagreb, 17 abr (EFE).- La República Srpska (RS), uno de los dos entes que forman Bosnia-Herzegovina, firmó un acuerdo para construir un gasoducto que la conectará con la red de Serbia, que distribuye gas ruso, informó la televisión pública serbobosnia RTRS.

El contrato firmado hoy con la compañía serbia Konvar, por valor de 500 millones de euros, prevé la construcción de unos 500 kilómetros de gasoducto entre Novi Grad, en el oeste, y Sepak, en el este, con el objetivo de conectar Banja Luka y otras ciudades de la República Srpska con el gasoducto serbio en Zvornik, por el que llega gas ruso a través de Turquía.

"Se trata del mayor proyecto hasta ahora que será construido por la República Srpska", comentó el ministro de Energía y Minería de RS, Petar Djokic, e informó de que las obras se iniciarán en julio.

De completarse el proyecto, aumentará la ya total dependencia de Bosnia-Herzegovina del gas ruso, mientras la Unión Europea planea suspender sus importaciones de hidrocarburos de ese país.

Mientras la República Srpska avanza con la llamada 'conexión Este', la otra entidad que conforma Bosnia-Herzegovina, la Federación musulmano-croata, impulsa por iniciativa de Estados Unidos la 'conexión Sur', un gasoducto que unirá Sarajevo y otras ciudades del sur con Croacia para acceder, a través de ese país, al mercado energético global. EFE