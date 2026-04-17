Secretario de Economía admite que su hijo vivió seis meses en embajada mexicana en Londres

Ciudad de México, 16 abr (EFE).- El titular de la Secretaría de Economía (SE) de México, Marcelo Ebrard, reconoció este jueves que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, residió unos seis meses en la embajada de México en el Reino Unido, entre 2021 y 2022 cuando él era el titular de la Cancillería mexicana y negó haber "abusado" de los recursos públicos de manera indebida.

"No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente", señaló el excanciller mexicano (2018-2023) en una conferencia de prensa presidencial.

Ebrard salió al paso de la polémica en la que se ha visto envuelto luego de que el columnista Claudio Ochoa publicara en el medio El Universal, el texto 'Los huéspedes VIP de la embajada de Londres', en el que se señala que su hijo vivió en la citada sede diplomática entre 2021 y 2022, cuando la embajadora era Josefa González Blanco.

En su explicación, relató que en 2021, en plena pandemia de la Covid-19 y cuando él estaba a cargo de traer las vacunas a México, tuvo una conversación con González Blanco, quien había sido designada embajadora, para avisarle que su hijo iba a estar en la capital británica "para hacer unos estudios".

"Y (González Blanco) me dijo: 'mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo; cuando menos, el tiempo que sea indispensable' y le dije: 'bueno, déjame le consulto a mi hijo y veo si sí'", apuntó Ebrard.

Sin embargo, el secretario de Economía reconoció que tuvo dudas al respecto.

"No estaba muy convencido de que fuera, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos. Él estudió Psicología y Medicina, y le interesa mucho la neurociencia. Entonces, me dijo: 'Papá, si no voy, pues voy a perder esa oportunidad'. Es la génesis. Le agradecí muchísimo y hasta ahora, se lo agradezco muchísimo a Josefa. Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente seis meses", expuso.

Luego, indicó, su hijo decidió regresarse porque las clases telemáticas y había restricciones de todo tipo por la pandemia, y denunció "mucha mezquindad" en la información periodística.

"Si algo se me puede recriminar es que, como padre, me haya preocupado la salud de mi hijo estando en un país extranjero y haberle aceptado a Josefa que lo trató como un hijo y lo alojó como si fuera de su familia", finalizó.

La pasada semana, el recién nombrado Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Cancillería mexicana ya está revisando "posibles actos de corrupción" en la embajada de México en el Reino Unido, esto luego de reportes entregados por la exembajadora Josefa González Blanco, quien denunció irregularidades administrativas y financieras cuando estuvo al frente de la sede diplomática (2021-2026). EFE