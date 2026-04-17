La Reina Letizia aparece por sorpresa en el estreno de un documental en apoyo a las víctimas de ETA

A pesar de que la agenda de Casa Real no incluía ningún acto de la Reina Letizia después de su visita junto al Rey Felipe VI este miércoles a la Fundación José María de Llanos con motivo del 25º aniversario de la 'Escuela de Hostelería del Sur', su Majestad ha querido reafirmar su apoyo incondicional a las víctimas de ETA y este jueves por la tarde ha aparecido por sorpresa en el estreno del documental 'Los nietos del silencio' en el Centro Cultural Nicolás Salmerón del madrileño distrito de Chamartín.

Acompañada por Marta Carazo, Jefa de la secretaría de la Reina, y Camilo Villarino, Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, y luciendo un favorecedor estilismo compuesto por un traje sastre blanco -aunque optó por llevar la blazer en el brazo-, camisa satinada en verde oliva, y bolso de piel en beige, la madre de la Princesa Leonor ha causado una gran expectación con su inesperada presencia en el acto, en el que como ha publicado 'El Debate' se mostró de lo más cercana y sonriente con los asistentes, ocupando un lugar en el patio de butacas para ver el documental como si de una persona más se tratara.

'Los nietos del silencio' es obra de un grupo de jóvenes periodistas de la Universidad de Navarra, y recoge los testimonios de tres nietos de víctimas mortales de ETA: Jesús Ulayar Echarri, nieto de Jesús Ulayar Liciaga (asesinado en 1979); Teresa Prieto, nieta de José Luis Prieto (que perdió la vida a manos de los terroristas en 1981), y Beatriz Iruretagoyena, nieta de Alberto Toca Echevarría, fallecido en 1982, que relatan los durísimos momentos que vivieron sus familias y las devastadoras acciones de la banda terrotista que tuvo atemorizado a todo un país durante décadas.

Un documental que Doña Letizia no ha dudado en apoyar asistiendo por sorpresa, y saltándose el protocolo, a su estreno.