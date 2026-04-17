La primera dama de Brasil lamenta que hay políticas feministas "ineficaces" ante el auge de la ultraderecha

La primera dama de Brasil y enviada especial para la mujer en la COP30, Janja Lula da Silva, ha lamentado que hay mecanismos y herramientas de protección a las mujeres que "han sido ineficaces contra el avance de la ultraderecha".

En su intervención este viernes en la primera jornada en el Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha afirmado que el crecimiento de los movimientos antifeministas que detecta en Brasil es "resultado del retroceso que se produjo con la ultraderecha en el poder".

Ha dicho que, sin embargo, Luiz Inásio Lula da Silva regresó al poder en 2023 y ha impulsado leyes feministas, así como un pacto de Estado para combatir la violencia machista: "En Brasil, cuatro mujeres mueren cada día simplemente por ser mujeres. Y cientos en todo el mundo".

También ha reflexionado sobre la violencia a las mujeres políticas, y ha asegurado que es una de las mujeres en su país más atacadas en las redes sociales: "Me estoy preparando psicológicamente para este año, cuando habrá elecciones en nuestro país, para ver mi cuerpo expuesto mediante 'deepfake', mediante una imagen creada con inteligencia artificial".

Finalmente, ha sostenido que sin la participación de las mujeres en la política y en los espacios de decisión no hay democracia, algo que ve obvio, y ha afirmado que es algo que depende de las mujeres progresistas, que deben impulsar que suceda de forma "efectiva" en sus organizaciones.