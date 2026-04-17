Irán cede y abre el estrecho de Ormuz mientras medio centenar de países se reúnen en París

Redacción Internacional, 17 abr (EFE).- Estados Unidos e Irán han dado pasos para reencaminar las negociaciones y Teherán cede y ha decidido abrir el estrecho de Ormuz aunque amenaza con cerrarlo si Washington no retira el bloqueo naval, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que no va a volver a cerrarlo.

El anuncio de la apertura de este estratégico punto llega el mismo día que en París medio centenar de gobiernos se reunían para decidir acciones y ya había "una docena de países" comprometidos una contribución militar a la misión multinacional defensiva.

Teherán ha anunciado que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" para buques mercantes hasta el próximo miércoles, coincidiendo con el fin del alto el fuego con EE. UU.

- El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, vinculó esta decisión a la tregua en el Líbano: "En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego".

- Araqchí, sin embargo, no precisó si se refería al alto el fuego acordado con Estados Unidos y que finaliza este miércoles o al cerrado ayer entre Líbano e Israel y que se prolongará durante 10 días tras unas negociaciones mediadas por Washington.

- Posteriormente, medios oficiales iraníes, entre ellos la agencia Tasnim, señalaron que Araqchi se refería la tregua de dos semanas con Estados Unidos

- No obstante, las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas a la Guardia Revolucionaria, advirtieron que "si se mantiene el bloqueo marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará". El Comando Central de EEUU (Centcom) asegura haber impedido el paso de 19 buques desde que comenzó el bloqueo.

- El viceministro Saeed Khatibzadeh subrayó en el Foro de Antalya que Irán no aceptará más parches diplomáticos: "Esta es nuestra línea roja: no aceptamos un alto el fuego temporal, porque este círculo vicioso de utilizar la diplomacia para luego lanzar una guerra debe terminar aquí de una vez por todas".

Trump celebró el anuncio y se lo atribuyó como victoria, pero aseguró que mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo.

- "Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para la libre circulación. ¡Gracias!", escribió como primera reacción al anuncio de Teherán.

- Además, Trump dice que Irán ha accedido a no volver a cerrar nunca más esta estratégica vía de crudo y mercancías, al tiempo que celebró que este es un "día grandioso para el mundo": "¡Ya no será utilizado como un arma contra el mundo!

- Trump aseguró que Irán "está retirando todas las minas marítimas" con ayuda de EE. UU. Además, recomendó a los socios de la OTAN mantenerse "alejados" del estrecho tras calificarlos previamente de "inútiles" y "tigre de papel".

En el Palacio del Elíseo, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, encabezaron una conferencia con unos 50 países y organizaciones para garantizar que Ormuz esté abierto.

- Contribución militar: El Reino Unido anunció que ya hay una docena de países dispuestos a aportar medios militares para una misión defensiva de escolta y desminado. El canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmaron su disposición a participar, aunque Merz puntualizó que le gustaría "contar con la participación de Estados Unidos".

Tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel e Hizbulá, miles de desplazados han comenzado a regresar a los suburbios de Beirut y al sur del país, aunque los israelíes siguen desafiantes.

- Trump, que fue el encargado ayer de anunciar el alto el fuego de 10 días, es tajante: "Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta!", escribió en su red Truth Social.

- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que accedió a la tregua a petición de su "amigo" Trump, pero advirtió de que no es el fin de la campaña: "Una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad... no nos iremos". El ministro de Defensa, Israel Katz, añadió que el Ejército "mantiene y seguirá manteniendo todos los lugares que ha liberado y ocupado".

- El Ejército libanés está reforzando su despliegue en el sur del río Litani para facilitar el regreso de los residentes a sus aldeas, al tiempo que mantiene sus operaciones en todo el territorio nacional.

- El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que las negociaciones con Israel son "delicadas y cruciales", y pidió unidad para garantizar la retirada total de las fuerzas israelíes y la soberanía del Estado.

A pesar de este aparente acercamiento, las negociaciones entre EEUU e Irán siguen indeterminadas y se desconoce si las dos partes se volverán a reunirse o cuándo.

- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, busca reactivar las conversaciones de paz definitivas antes de que expire el plazo el 22 de abril. Aunque celebró el éxito en el Líbano como un paso que "allana el camino para una paz sostenible", el margen logístico para reunir a las delegaciones en Islamabad este fin de semana es de menos de 30 horas. EFE