Seúl aplaude salida de un primer petrolero surcoreano por el mar Rojo desde guerra en Irán

Seúl, 17 abr (EFE).- Corea del Sur celebró este viernes la primera salida de un petrolero surcoreano por el mar Rojo desde el inicio del conflicto en Oriente Medio y los bloqueos en el estrecho de Ormuz, en un avance clave para aliviar la presión sobre el suministro energético del país asiático.

"Es una alegre noticia que, por primera vez tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, nuestro buque está transportando crudo de forma estable a través del mar Rojo", dijo el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en una publicación en X.

El mensaje del mandatario se produce poco después del anuncio gubernamental de que una embarcación surcoreana cargada con crudo, procedente del puerto saudí de Yanbu, salió este viernes del mar Rojo.

El Ministerio de Océanos dijo, en un comunicado, que se trata del primer transporte de petróleo crudo hacia Corea del Sur mediante esta ruta alternativa desde el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La cartera gubernamental dijo que suele recomendar abstenerse de navegar por el mar Rojo debido a riesgos como los ataques a embarcaciones en zonas donde operan los rebeldes yemeníes hutíes, respaldados por Irán.

El comunicado señala que, desde el conflicto armado entre Israel y Hamás en octubre de 2023, se han producido aproximadamente 79 incidentes de ataques a embarcaciones.

El ministerio explicó que el traslado fue posible tras semanas de coordinación interministerial y del sector privado, incluida una monitorización en tiempo real, información de seguridad marítima y uso de canales de comunicación constantes con el buque y la naviera.

La noticia supone un alivio moderado para Corea del Sur por su alta dependencia energética de Oriente Medio. El país obtiene cerca del 70 % de su petróleo de la región, 95 % del cual transita normalmente por Ormuz.

El envío supone además un espaldarazo para la campaña del Gobierno surcoreano para asegurar rutas logísticas alternativas y cerrar compras extraordinarias de crudo con proveedores tradicionales y nuevos socios globales ante la prolongación de la crisis. EFE