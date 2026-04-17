Concha Galán, 'discípula' de María Teresa Campos, explota contra Edmundo Arrocet: "Carroñero"

Íntima amiga de Nieves Herrero, Concha Galán no se ha perdido este jueves la presentación de la nueva novela de la periodista, 'La prometida', y, como no podía ser de otra manera, ha recordado durante el acto a una de sus mentoras en el mundo de la comunicación junto a Jesús Hermida, María Teresa Campos.

"No me olvido de ella. Era muy exigente igual que Jesús, era una gran profesional, era muy divertida, era muy lista, y ella inventó muchos formatos, muchas secciones que ahora son grandes formatos aparte de esa gran tertulia política. María Teresa era un amor y una profesional como la copa de un pino" ha reivindicado en un momento en el que el nombre de la inolvidable presentadora fallecida en septiembre 2023 protagoniza titulares por el libro de memorias que va a publicar Edmundo Arrocet revelando los detalles de los 6 años de amor que vivió con la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego.

Rotunda, Concha ha expresado indignada que "es absolutamente vergonzoso y asqueroso que este tío siga haciendo caja con una mujer que hace tres años que nos dejó. Que pueda escribir lo que le dé la gana porque no está ella para defenderse, me parece tan...". "Es carroñero y muy triste que sigas tirando del hilo y que te sigas aprovechando de la que en teoría fue tu amor y estabas muy enamorado" ha sentenciado, explotando contra el cómico chileno.

Como reconoce, "entiendo que Terelu y Carmen no quieran saber nada porque además es recordar a su madre, que yo creo que este tío no será capaz de poner algo bueno ni bonito de María Teresa". "Y si es cierto que en la portada -en la que Bigote querría incluir una imagen de la presentadora vestida de novia- ni siquiera sale favorecida, o sea, es un desgraciado, vamos, que no hay que hablar de él".