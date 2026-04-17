Agenda informativa multisoporte América para el 17 de abril de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte del alto el fuego de 10 días anunciado el jueves. (video)

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, a pesar de que Teherán anunció la completa reapertura del estrecho de Ormuz. (foto) (video) (infografía)

- Concluyen las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial con la publicación de los reportes regionales de Europa y las Américas. (Foto) (Video)

- Rueda de prensa del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Fondo Monetario Internacional.

- Rueda de prensa del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). Fondo Monetario Internacional.

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, viaja a Arizona.(foto) (vídeo)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión informativa sobre la situación en Sudán del Sur y el trabajo de la UNMISS, la misión de paz. (foto) (video)

- Wall Street abre en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1,24 % después de que Irán declarara el estrecho de Ormuz "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con EE.UU.

- Entrevista con la actriz mexicana Verónica Falcón, quien calificó como un "milagro" haber logrado consolidar una carrera en ascenso en Hollywood. (Foto) (Video)

- El MoMA PS1, espacio independiente del Museo de Arte Moderno (MoMA) en el barrio de Queens, abre este fin de semana la temporada de verano con 'Greater New York 2026'. (Foto) (Video)

- Entrevista con la banda española Carolina Durante sobre su paso por el festival Coachella, un escenario que no solo representa un hito para su carrera sino que espera sirva de trampolín para una futura gira por EE.UU. (Foto) (Video)

- Segundo fin de semana de la 25ª edición del Festival de Coachella. (foto)(vídeo)

PERÚ

- Sigue el escrutinio de las elecciones presidenciales donde el margen entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga se ha reducido al mínimo. (foto) (video)

CUBA

- La sombra de una intervención militar estadounidense contra Cuba se cierne sobre el 65 aniversario del fallido intento de invasión de Bahía de Cochinos. (Foto) (Video)

VENEZUELA

- Venezuela avanza en la normalización financiera después de que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Grupo del Banco Mundial anunciaran la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela tras siete años. (Foto) (Video)

- Crónica sobre miles de personas en el estado Sucre y sectores de la Isla Margarita, en el noreste de Venezuela, enfrentan desde hace casi dos meses una crisis hídrica sin precedentes que los ha forzado a depender del agua de mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir. (Foto) (Video)

- Reunión de la nueva defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, con representantes del programa gubernamental para la Convivencia y la Paz que promueve el diálogo en Venezuela. (Foto) (Video)

- Comunidades del centro-este de Caracas protestan frente a la sede de la estatal Hidrocapital para exigir el restablecimiento del agua, después de varios días sin el servicio. (Foto)(Vídeo)

MÉXICO

- La presidenta Claudia Sheinbaum viaja a la cumbre de Gobiernos progresistas en Barcelona, en su primer viaje a Europa como mandataria y con el cual rompe con ocho años de distanciamiento con España. (foto)

- El Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde Chile es la invitada de honor, arranca con la entrega de premios especiales a los directores chilenos Maité Alberdi y Pablo Larraín; y al actor y productor venezolano Edgar Ramírez. (Foto) (Video)

-Tras las declaraciones de la senadora Mariela Gutiérrez, quien aseguró que sacrificó a 10.000 perros callejeros durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, activistas cuestionan la normalización de esta práctica amparada bajo la normativa mexicana. (Foto)

- Conferencia de prensa matutina con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. (foto) (video)

COLOMBIA

- Asesinan a cinco personas en una masacre en el departamento de Casanare.

- La Defensoría del Pueblo exige la liberación inmediata de cinco personas que fueron secuestradas en el departamento del Valle del Cauca.

BRASIL

- El país estima que ha recogido 673,2 millones de toneladas de caña de azúcar en la cosecha que acaba de finalizar (2025/2026).

- El país aprueba la ley que regula la custodia compartida de mascotas en casos de divorcio o disolución de unión estable, a fin de garantizar el bienestar de los animales y ordenar la división de responsabilidades entre las exparejas.

ECUADOR

- El presidente Daniel Noboa afirma que los homicidios bajaron un 14 % durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, que fue el año más violento de la historia del país andino.

PANAMÁ

- Entrevista con el jefe del centro de coordinación de los sistemas alimentarios de la ONU, el griego Stefanos Fotiou. (Foto) (Video)

ARGENTINA

- El cantautor uruguayo Jorge Drexler presenta en Buenos Aires ‘Taracá’, su último trabajo discográfico, con el que ha iniciado en Argentina una gira que lo llevará al resto de Latinoamérica y España. (Foto) (Video)

- Entrevista con una médica Venezolana residente en Argentina, que contará su experiencia y vivencias en el país. (foto)(vídeo)

GUATEMALA

- Una comisión elegir a los seis candidatos para fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), listado del cual el presidente, Bernardo Arévalo de León, deberá elegir al reemplazo de Consuelo Porras Argueta. (Foto) (Video)

PARAGUAY

- Cumbre Internacional 'Patriots Network', que reunirá a líderes políticos y legisladores suramericanos y europeos conservadores para debatir, entre otros, sobre seguridad, cooperación internacional, perspectivas económicas y migración. (foto)

HONDURAS

- El Parlamento destituyó a cuatro funcionarios electorales a quienes se les abrirá un juicio político, aunque solo uno de ellos compareció, primero ante una comisión especial y luego ante el pleno del poder Legislativo.

DEPORTES

Argentina.- El estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires alberga las semifinales de la Final 4 de la Liga de Campeones de Baloncesto de América (BCL Américas) . (Texto)

Argentina.- Previa del duelo entre las selecciones femeninas de fútbol de Argentina y Colombia en Buenos Aires por la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina de Suramérica. (Texto)

Colombia.- Previa de la liga colombiana de fútbol.

Uruguay.- Previa del encuentro en que la selección femenina de Uruguay ante su par de Chile por la séptima fecha de la Liga de Naciones, que clasificará a dos países para el Mundial de Brasil 2027.

Uruguay.- El entrenador uruguayo Martín Lasarte recuerda en una entrevista su paso por Real Sociedad, club al que subió a la Primera División y en el que ascendió e hizo debutar a una de las figuras que tendrá Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey Maprfre que este sábado disputarán esos equipos: Antoine Griezmann. (foto) (video)

Ecuador.- Previa del partido entre Ecuador y Perú por la séptima fecha de la Liga de Naciones femenina clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027.

Ecuador.- - Comentario de los partidos: Leones del Norte - Aucas y Emelec - Guayaquil City por la novena fecha de la Liga Pro de Ecuador

Panamá.- Panamá y Cuba chocarán por el liderato del Grupo E en la Clasificatoria Concacaf W 2025/26 camino al Mundial Femenino de Brasil 2027. (Texto)

Panamá- Resumen de la jornada del medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. (Texto) (Foto)

Honduras.- Previa de la última jornada de la fase regular del torneo Clausura del fútbol de Honduras. (Texto)

Panamá.- Panamá y Cuba chocarán por el liderato del Grupo E en la Clasificatoria Concacaf W 2025/26 camino al Mundial Femenino de Brasil 2027. (Texto) EFE

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