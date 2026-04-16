Agencias

VÍDEO: Abascal: "Faltan 15 días para que sea efectiva la traición del PP y PSOE al campo con el acuerdo de Mercosur"

Guardar
Imagen HWUOO3CG75HR7ADVOXO35EO3V4

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que "faltan 15 días para que se haga efectiva la traición del PP y del PSOE" al campo español "con sus votaciones en Europa" y, en concreto, en el acuerdo con Mercosur.

Así lo ha indicado este jueves a los periodistas en Andújar (Jaén), donde, en el marco de la precampaña a las elecciones al Parlamento de Andalucía, se ha referido a la próxima entrada en vigor del citado acuerdo y de sus consecuencias para el sector primario.

"Faltan 15 días para que en comarcas como está empiecen a sufrir las consecuencias de la aplicación de un tratado que constituye una traición y que suicida para nuestro campo", ha señalado Abascal, quien ha puesto el foco en el impacto directo sobre el olivar andaluz.

Al respecto, ha considerado que estas zonas "ya están sufriendo la aplicación de las políticas verdes, del fanatismo verde", que "no sólo hace daño al campo, sino también a la industria", y ha criticado que "sean arrancados centenares de miles de olivos para colocar placas".

Además, ha recordado que PP y PSOE "se han opuesto conjuntamente a la propuesta de Vox de que se protegiera el olivar en Andalucía", evidenciando, a su juicio, "la coincidencia del bipartidismo en políticas que perjudican al campo en un contexto agravado por Mercosur".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1078662/1/abascal-acusa-traicion-pp-psoe-campo-acuerdo-mercosur

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El DAX 40 sube un 0,36 % al remolque de las bolsas estadounidenses

Infobae

Partido de candidato izquierdista acusa a rival de pretender empujar a Perú al caos

Infobae

Francia califica de "excelente noticia" alto el fuego en Líbano, pero espera verificación

Infobae

Meloni se reúne con la opositora venezolana Maria Corina Machado en Roma

Infobae

El cantaor Miguel Poveda anuncia el hallazgo de un poema inédito atribuido a Lorca

Infobae