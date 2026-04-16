Save The Children: unos 285.500 niños afectados por ataques a escuelas en el este de RDC

Nairobi, 16 abr (EFE).- El número de ataques contra escuelas en el conflictivo este de la República Democrática del Congo (RDC) se ha triplicado en el último año y ha afectado a unos 285.500 niños, denunció este jueves Save the Children.

“Grupos armados atacaron al menos 587 escuelas, afectando a más de 285.500 niños y niñas entre marzo de 2025 y febrero de 2026, más del triple de las 172 escuelas (68.700 niños y niñas) atacadas en los doce meses anteriores”, indicó la organización en un comunicado.

La intensificación del conflicto, particularmente en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, ha provocado la destrucción de 330 escuelas, mientras que otras 191 han sido ocupadas por combatientes y 321 centros permanecen cerrados, lo que ha dejado a más de 122.000 menores sin acceso a la educación.

El Cluster de Educación de la RDC (coordinado por UNICEF y Save the Children) estimó que, en total, unos 1,18 millones de niños en el este del país no reciben educación desde el recrudecimiento del conflicto a principios del año pasado.

“Estos ataques no son hechos aislados, sino que generan traumas profundos, miedo al reclutamiento forzoso por parte de grupos armados y un riesgo constante por la presencia de restos explosivos de guerra en las instalaciones”, añadió la ONG.

En 2025, los combates entre las Fuerzas Armadas de la RDC y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) generaron el desplazamiento interno de unos 5,6 millones de personas, entre ellas cerca de 2,5 millones de niños, mientras que 15 millones -casi una de cada siete- requieren asistencia humanitaria.

“Proteger las escuelas significa proteger el futuro y, cuando no lo hacemos, traicionamos a generaciones de niños”, declaró el director de Save The Children en la RDC, Greg Ramm.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23, apoyado por la vecina Ruanda, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y, semanas después, de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre pasado rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin de los enfrentamientos. EFE