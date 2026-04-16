Samsung presenta su nueva generación de televisores con IA y tecnología Micro RGB

Samsung Electronics ha presentado su nueva generación de televisores con inteligencia artificial (IA) y tecnología de imagen Micro RGB, así como otras novedades que llegan a su ecosistema, como los altavoces Music Studio 5 y 7.

La compañía ha mostrado sus últimas novedades para el mercado europeo en el marco del evento Inside Samsung The First Look Europe, en Frankfurt (Alemania), coincidiendo con el vigésimo aniversario del liderazgo de la marca en el mercado de televisores a nivel mundial.

La nueva gama de productos de Samsung para 2026 está enfocada a la integración de la tecnología Micro RGB, que utiliza LED rojos, verdes y azules controlados individualmente para reproducir los colores directamente, en vez de los LED blancos con filtros convencionales.

De esta forma, la visualización mejora con mayores brillo y contraste, así como con una reproducción de color fiel a la realidad. Además, con el Micro RGB AI Engine Pro, que optimiza la imagen y el sonido en tiempo real, los usuarios pueden vivir una experiencia más inmersiva y natural, según ha destacado la compañía en un comunicado.

Concretamente, Samsung ha ampliado la gama Micro RGB en 2026 con un nuevo modelo insignia de 115 pulgadas, junto con una oferta más variada de tamaños que comprenden las 55, 65, 75 y 85 pulgadas, para ajustarse a las necesidades y preferencias de cada usuario. Los nuevos televisores estarán disponibles en Europa a partir de mayo.

FUNCIONES DE IA

En cuanto a las funciones de IA, Samsung ha indicado que su objetivo es hacer que las pantallas sean más inteligentes y personales para integregarse en la vida de los consumidores. En esta línea, los nuevos televisores de Samsung para 2026 incorporan Vision AI Companion, con una comprensión avanzada del lenguaje natural.

Dentro de AI Companion se encuentran varias funciones impulsadas por IA, como AI Picture Optimisation, que analiza el contenido que se está reproduciendo y optimiza la imagen y el sonido; AI Sound Controller Pro, que permite personalizar en tiempo real cada elemento de la mezcla de audio del televisor; y AI Football Mode, que reconoce el partido en pantalla y optimiza los ajustes para una experiencia inmersiva.

"Abrimos un nuevo capítulo con Micro RGB y con una amplia gama de experiencias impulsadas por AI que hacen que nuestras pantallas sean más inteligentes, más inclusivas y personales que nunca", ha subrayado el director de Marketing de Samsung Europa, Benjamin Braun.

OTRAS NOVEDADES

Por otra parte, Samsung ha anunciado la expansión de su tecnología Glare Free -que elimina los reflejos- a más modelos, incluidos los televisores S90H, S95H y S99H, incorporando este último un diseño refinado flotante y sin cables.

Además, la empresa ha presentado The Movingstyle, una pantalla inteligente portátil con batería integrada y control táctil, pensada para desplazarse con facilidad entre distintos espacios y "responder a la naturaleza cambiante y flexible de la vida moderna".

En cuanto al audio, Samsung ha presentado los altavoces WiFi Music Studio 5 y 7, diseñados en colaboración con Erwan Bouroullec, que se lanzarán el próximo mes de mayo. Por último, la compañía ha mostrado también Sound Tower, con la que busca ofrercer un sonido más potente que llene la habitación.