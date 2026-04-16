Macron: la prohibición de las redes a menores es más justa que el control parental

París, 16 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, insistió este jueves en que la prohibición de redes sociales a menores de 15 años es más justa que optar por un control parental, como piden otros países de la UE, durante el inicio de la videoconferencia sobre redes con una quincena de líderes europeos, entre ellos el español Pedro Sánchez.

"Este es un debate que existe en muchos países: prohibición frente a mecanismos de control parental (...) Nosotros optamos por la prohibición. Primero, porque ya hemos intentando el control parental, que no ha funcionado muy bien. Y además este tipo de control es injusto, sobre todo para las familias vulnerables", declaró desde el Elíseo Macron.

El presidente francés aludió así a las divergencias entre los países miembros de la UE acerca de cómo frenar las consecuencias en la salud mental que puede tener el uso desmesurado de las redes.

Si Francia aspira a liderar el grupo de países a favor de una prohibición, hay otros, especialmente los nórdicos y bálticos, que se oponen firmemente.

En la reunión por videoconferencia, asisten, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, los jefes de Estado o Gobierno de los seis países que ya han avanzado a nivel nacional en el veto a los menores a las redes sociales: España, Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Francia.

En todo caso, estos países tampoco se han puesto de acuerdo sobre la edad mínima para un veto en las redes: Francia, Grecia, Dinamarca y Eslovenia quieren fijar la edad digital mínima en 15 años, España, en 16, al igual que en Eslovaquia; y en Italia, algunas fuerzas políticas abogan por los 14.

Chipre también se ha sumado a la iniciativa de establecer una edad mínima. EFE

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